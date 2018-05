China, un mercado de expectativas que se abre para la carne argentina

Los chinos duplicarán el consumo de carne en los próximos 10 años y la noticia cayó justo cuando el Gobierno anunció la apertura total de las exportaciones argentinas de carne bovina a China, lo que también renueva las expectativas de mejores negocios.

Las ventas de carne argentina hacia China no paran de crecer representando en la actualidad casi el 50% del volumen exportado desde los puertos locales.

La gran noticia es que los chinos pasarán de cuatro kilos de consumo de carne vacuna por año a ocho kilos en 2027, lo cual no es un dato menor, dado que se trata de un mercado de más de 1.300 millones de habitantes que no se autoabastece.

En la segunda jornada de la febril feria de Alimentación Sial China 2018, en Shanghái, la consultora internacional Agribusiness presentó en el Pabellón Argentine Beef del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) los resultados preliminares de un profundo estudio de mercado que se encuentra realizando en China y Hong Kong y que finalizará en julio de este año.

El objetivo, comentó Mario Ravettino, vicepresidente del IPCVA, es "obtener una buena caracterización de un mercado muy complejo, con una certera radiografía de la estructura que nos permita identificar la demanda de carne, analizar la distribución, conocer el consumo doméstico e identificar las nuevas tendencias".

A partir de la culminación del trabajo, encargado por el IPCVA, según anticipó Ravettino, se desarrollará un plan estratégico para el posicionamiento de la carne argentina en las principales ciudades de China y los segmentos clave del mercado.

De acuerdo con los creativos, la Argentina tiene una enorme potencialidad en el target ABC1 de entre 20 y 45 años que, dada la apertura de China al mundo, está ávido de nuevas experiencias, especialmente gastronómicas.

Es así como sugieren que, una vez finalizado el estudio de mercado, nuestro país apunte a la difusión en ese segmento, con énfasis en lo "saludable", lo "natural" y el "sabor único" de la carne argentina.

"Tenemos que contar una historia. Debemos contarles a los consumidores que la carne argentina no es sólo carne: es cultura, tradición, un ritual, una forma de ser", enfatizó.

En tanto, la ampliación del protocolo para exportar carnes bovinas a China a las carnes frescas y con hueso (hasta ahora era sin hueso), rubricada por el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere y su par del país asiático, abre nuevas oportunidades para crecer en la colocación de cortes de calidad, indicó la Asociación Argentina de Angus.

Una delegación de la Asociación que representa a la raza vacuna más extendida en el país participó de la feria Sial de Shanghái, que finalizó con las expectativas de ventas realizadas.

La renovada presencia del IPCVA con su stand, el Argentine Beef de mil metros cuadrados y un restaurant que hizo las delicias de los comensales con los bifes argentinos, incluyó la presentación del estudio de mercado y acciones de marketing y difusión.

Lo más importante es que el mercado chino además ya no es estacional, es decir que el flujo de ventas se mantiene en forma sostenida a lo largo de todo el año y con precios sostenidos.

Además, obviamente, el precio del dólar ayuda y las perspectivas son cada vez más alentadoras: "nos vamos muy contentos, con las expectativas realizadas", aseguró Ravettino.

Este año, el gigantesco Argentine Beef presentó una imagen renovada en China, con acciones publicitarias y de difusión que incluyeron publicidades en vía pública, transporte y redes sociales específicas del país con más habitantes del mundo.

En definitiva, la Argentina es uno de los seis grandes proveedores internacionales de carne junto con Estados Unidos y Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y Brasil y va por más.

Estos seis países representan en conjunto el 92% de la carne que importa China.

Además, al menos hasta ahora, el 99% de la carne es congelada y sin hueso, quedando un pequeño nicho de carne fresca de alto valor que hoy ocupan Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

En China existen 2.879 importadores de carne que son, en gran medida, los que controlan el negocio.

Tenemos la mejor carne, solamente hace falta que nos conozcan más, aseguraron los exportadores que trabajaron a destajo las tres intensas jornadas de feria, invitando a los compradores venir "a la tierra del sabor", como sostuvo el slogan de la campaña del IPCVA en China: "Welcome to a land of taste".

En 2017, la República Popular China importó 688.000 toneladas de carne vacuna y se prevé que ese número superará el millón de toneladas en menos de 10 años, mercado para la carne premium de la Argentina.