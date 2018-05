De tarifas y tarifazos

Otra vez, luego de muchos años, se escuchan expresiones en la calle o se leen en las redes sociales: “FMI”, “tarifazo”, “no me alcanza”, “estoy tramitando la nacionalidad”. Así, cuando creímos haber superado ciertas problemáticas nos damos cuenta de que eso no sucedió. Considero que esto tiene que ver con la batalla cultural, la madre de todas las luchas, y por eso arranco esta opinión con la cita de Jauretche.

Los argentinos y las argentinas padecemos otro golpe al bolsillo: en la provincia de Buenos Aires el gas y la luz subieron nuevamente y llevan un promedio de un 1000% y 1600 % respectivamente desde 2015. Estas cifras demuestran claramente que este gobierno encabezado por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal no ha tomado ninguna medida en beneficio del pueblo.

Por esto percibimos que el descontento aumenta cuando charlamos con vecinos, vecinas y comerciantes. Por mencionar dos ejemplos, hace unos días un comerciante de Junín me comentaba que pasó de pagar $ 1600 bimestrales, a $ 8500 mensuales en un mismo período y con el mismo consumo. Un jubilado, por otro lado, me contaba que tiene $ 8000 pesos entre luz, gas y cable: ¿Debería prescindir del cable, por considerarse un “lujo innecesario”? ¿Los trabajadores, las trabajadoras, jubilados y jubiladas de este país no merecen poder acceder a esos servicios?

Asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador, escrito por el almacenero (Arturo Jauretche)

Resulta ineludible, también, mencionar que este tarifazo, sumado a la devaluación de la moneda nacional y la intromisión del FMI en la economía domestica a través del crédito Stand By pedido por el Gobierno Argentino, generan su traslado al precio de góndola del almacén y el supermercado. Esto impide a los sectores populares desarrollar un ordenamiento de su vida cotidiana: hoy la definición de cómo viven los y las juninenses, los y las bonaerenses, los argentinos y las argentinas es de incertidumbre.

Los subsidios a la energía no deben considerarse un gasto del Estado. Dicho “gasto” sigue siendo el mismo de antes, con la diferencia de que se destinaba a generar un salario indirecto a los trabajadores. Es decir que lo no se pagaba de energía, los trabajadores y las trabajadoras no lo reservaban para comprar Lebacs sino que iba destinado al consumo interno, que es el principal dinamizador de la economía doméstica. Ahora ese “gasto” se consigna a pagar intereses de la deuda.

Esta semana, en un importante negocio del rubro automotriz situado en Benito de Miguel, cuando le pregunté al comerciante cómo estaba todo, me dijo: “Escuchá”. Sólo se oía el sonido de pájaros cantando. Ojalá esos sean los cantos de esperanza para que el pueblo vuelva a ser feliz, para que las paritarias le ganen a la inflación, para que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener trabajo digno y vuelvan a tener futuro.

La cita inicial de Jauretche explica que la economía no es compleja. La complejidad se da cuando no quieren que la entiendas.

(*) Militante de La Cámpora de Junín.