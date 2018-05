Agro Marketing

Quienes trabajamos en marketing recibimos a diario bofetadas de una aparente realidad que ya no existe. Frases que si bien pueden ser ciertas llegan fuera de término. En muchas ocasiones, se trata de prejuicios o nudos mentales vinculados con nuestra actividad. El agro es una de esas fuentes de enunciado que de vez en cuando nos da un revés en el cachete.

Salvo contadas excepciones, el hombre de campo nos devuelve respuestas asertivas en defensa de sus convicciones rurales. “Llegamos hasta acá sin marketing”, “A mis clientes los consigo tomando mates” o “Mi venta está en cada tranquera”. Si bien se trata de extremos, en el fondo de la actividad persiste una cultura de actividad primaria. Una especie de romanticismo que me encanta pero no es funcional a la nueva realidad.

El punto es que el comportamiento del mercado ha cambiado. Lo que antes se resolvía con unos verdes y bizcochitos de grasa hoy requiere de un proceso más complejo. La tecnología de la información y las comunicaciones produce una interacción que modifica la toma de decisiones.

Es el momento de abrir puertas al agro online, a un nuevo panorama digital donde los ingenieros agrónomos, proveedores, clientes actuales y potenciales se mueven, interactúan e informan. Es necesario generar una transformación de la cultura del sector agrícola ganadero. No se trata de perder la esencia empática del matecito o el asado para afianzar relaciones sino de adaptarse a los nuevos tiempos.

Las nuevas herramientas construyen un brazo más, un mercado omnicanal que utiliza muchos dispositivos para informarse y tomar decisiones. Si bien muchos ingenieros empiezan a aparecer en las redes, aún no comprenden los códigos de cada medio. Así como sucede en el ámbito de la salud, el campo debe adaptar su discurso al idioma online.

El sector deberá integrarse a la nueva realidad dando respuestas a las necesidades que el mercado ya impuso por sobre los prejuicios o trabas que a veces se presentan en relación con la tecnología, la comunicación o el marketing. Bienvenidos, tomemos un matecito.