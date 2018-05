Reconocieron que temen perder el empleo seis de cada diez juninenses

Seis de cada diez lectores que participaron de la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en las redes sociales del diario, reconocieron que temen quedarse sin trabajo.

En efecto, ante la pregunta “¿Teme perder su empleo?”, el 59 por ciento (64 votos) contestó que “sí”, mientras que, en la vereda opuesta, el 41 por ciento (44 votos) respondió que “no”. En total, participaron del sondeo virtual de Democracia 108 personas.

Empleos precarios

La actualidad del mercado laboral es "mejor" a la de períodos anteriores, pero el 49% "accede a un empleo precario", indicó un informe privado, el cual evaluó que los nuevos puestos se vinculan con "mayor informalidad y bajos ingresos".

"El mercado laboral tiene como desafío pendiente una expansión que logre incluir de manera equitativa a toda la población para evitar mayores inequidades en el futuro", analizó el estudio elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).

El sondeo consideró que "si bien el mercado muestra una tendencia creciente en el empleo, los motivos que explican este crecimiento no son tan alentadores".

"Los nuevos empleos están asociados a mayor informalidad y bajos ingresos, afectando a las poblaciones más vulnerables", apuntó.

En ese sentido, aseguró que "el desafío del mercado laboral sigue siendo expandirse con empleos de calidad".

"El 49% de los trabajadores tiene un trabajo no registrado, trabaja como cuentapropista, en un empleo sin salario o trabajo doméstico remunerado", calculó.

También resaltó que "la mala calidad de los empleos al que acceden las mujeres genera grandes disparidades salariales".

"Participan menos en el mercado laboral y esa diferencia se acentúa con la llegada del primer hijo", puntualizó y estimó que "por cada 100 pesos que ganó hombre, una mujer sólo ganó 75".

Por otro lado, señaló que "seis de cada diez jóvenes de entre 15 y 24 años se encuentran trabajando en empleos informales".

Subrayó, además, que "un 19% no trabaja ni estudia", lo cual muestra un "efecto desaliento".

"La informalidad afecta más a ciertos grupos como pobres, jóvenes y mujeres, ya que acceden a trabajos menos productivos, afectando su capacidad de generar ingresos", alertó el trabajo.

Según sostuvo, "en los hogares pobres predominan empleos informales y sufren más dificultades para encontrar empleo".

Recorte en el sector público

La cantidad de trabajadores registrados en la economía aumentó 1,8 por ciento anual en febrero hasta alcanzar las 12.312.200 personas, a pesar de que el sector público redujo su plantilla respecto de enero tras la entrada en vigor del Pacto Fiscal.

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) revelados este miércoles por el ministerio de Trabajo, en febrero hubo 216.300 empleos registrados más que en el mismo mes del año anterior.

En el segundo mes del año se observó, no obstante, una caída de 32.300 empleos en comparación con enero, lo que representó una reducción del 0,3 por ciento de la plantilla total de trabajadores en esa condición.

El dato desestacionalizado (que suprime los movimientos tradicionales de las variables) indica que la baja fue de 8.800 empleos, por lo que el recorte contra enero fue del 0,1 por ciento.

Si se analizan sólo los datos del sector público se observa que en febrero hubo una supresión de 35.300 empleos en comparación con enero, equivalente al 1,1% de la plantilla total que tienen los Estados nacional, provinciales y los municipales.

En esa serie de reducción del empleo público también se puede observar el dato desestacionalizado, el cual marca que la baja de puestos de trabajo fue de 14.900 en comparación con enero, equivalente al 0,5% de la plantilla.