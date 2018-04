Los juicios por corrupción en 2018

Una serie de juicios ganará pantalla y ocupará un primer lugar en la agenda informativa durante la segunda mitad del 2018 y se sumarán así a los ya concluidos para ese entonces sobre el ex vicepresidente Amado Boudou, por el caso Ciccone Calcográfica, y Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once.

Los juicios que se vienen involucran a la expresidenta Cristina Kirchner, al empresario detenido Lázaro Báez, al exsecretario de Obras Públicas José López, la tan mencionada "mafia de los medicamentos", al expresidente Carlos Menem y tantos otros que vinculan a ex funcionarios.

Sobre Cristina Kirchner hay dos juicios más avanzados pero el cúmulo de casos que están en los tribunales orales hace suponer que recién se la juzgará a principios de 2019: la defraudación en la venta de contratos a dólar futuro y por el caso de fraude en la obra pública, en el cual compartirá lugar entre los acusados con De Vido, Báez y López, entre otros.

Uno de los juicios más esperados será el de José López, la monja supuestamente encubridora del Convento de General Rodríguez y sus presuntos testaferros.

Se lo acusa de enriquecimiento ilícito por los bolsos con casi nueve millones de dólares que llevó al convento de General Rodríguez aquella madrugada del 14 de junio de 2016: el caso está en poder del Tribunal Oral Federal 1 y ya se prevé que se dará inicio al debate en agosto o tal vez antes, atento a que se cumplen dos años con prisión preventiva del exfuncionario, y ésta semana fijarán la fecha.

En octubre también hay otro juicio que trasluce la relación que marcó al gobierno kirchnerista con el empresario detenido Lázaro Báez y es el que él, junto a otras más de 20 personas, se lo acusa por maniobras varias de lavado de dinero.

La causa conocida como "la ruta del dinero K", aunque por ahora sin Cristina Kirchner, comenzará en octubre próximo según evalúan del Tribunal 4, el cual para ese entonces prevé dar por finalizados los que llevan adelante en la actualidad contra Boudou y De Vido.

También en agenda para la segunda mitad del año está previsto el juicio contra el empresario Ibar Pérez Corradi, por el tráfico ilegal de efedrina, causa en la que está detenido.

Asimismo, para el 16 de agosto está previsto el inicio del debate por la "mafia de los medicamentos", en donde el ex titular de La Bancaria Juan José Zanola y otras personas serán jugadas por la adulteración de fármacos que se les otorgaba a los afiliados.

El 6 de junio está fechado el inicio por parte del Tribunal Oral Federal 2 del juicio al expresidente Carlos Menem y el exministro de Economía Domingo Cavallo por la venta a precio vil del predio de La Rural de Palermo, que se autorizó por el decreto presidencial 2699 del 20 de diciembre de 1991.

También para fines de año se va a juzgar a la exprocuradora del Tesoro de la Nación Angelina Abbona por peculado de servicios, más hacia el mes de octubre.

Se la acusa por utilizar recursos del organismo para ejercer una suerte de defensa particular de la entonces presidenta Cristina Kirchner, presentado una contra denuncia a aquella formalizada por el fiscal Alberto Nisman por el encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA.

Otros dos casos podrían también tener lugar antes de finalizar el 2018 o bien inicios del año siguiente: aquel contra el presunto reducidor de autos Carlos Telleldin por haber adulterado la traffic supuestamente utilizada como coche bomba para volar la AMIA en 1994, y otro contra la exsecretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti por defraudación a la administración pública.

El primero está a cargo del Tribunal 7, en tanto el segundo a cargo del número 6.