El 91% de los votantes, a favor del reclamo salarial de los municipales

La gran mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en las redes sociales del diario, consideró que la pulseada por una mejora salarial que llevan a cabo los trabajadores municipales de Junín con el Ejecutivo es justo.

De hecho, ante la pregunta “¿Cree que es justo el reclamo salarial de los municipales?”, el 91 por ciento (779 votos) contestó que “sí”, mientras que en la vereda de enfrente, el 9 por ciento (80 votos) opinó que “no”. En total participaron del sondeo virtual de Democracia 859 personas.

Petrecca: “No queremos esta situación”

En una entrevista con Democracia, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, afirmó: “Deseamos que se llegue a un acuerdo y no queremos esta situación. No entendemos por qué habiendo convocado a una mesa paritaria, algo que se ha pedido durante mucho tiempo, con otra propuesta superadora que sería la séptima”.

“Todo esto trae una cuestión de partidas presupuestarias, hay que ver lo que uno destina para los sueldos municipales, y no es tan sencillo. Como lo he dicho en los últimos días, el presupuesto municipal tiene un límite”, señaló.

“Sinceramente, el paro no ayuda a nadie y lo que provoca es malestar, desgaste, no poder brindar los servicios en forma eficiente y en definitiva provoca pérdidas para todos”, dijo el jefe comunal.

“Está en nuestra voluntad, obviamente, resolverlo y creo que lo hemos demostrado con la gran cantidad de días de diálogo y negociaciones. Además el lunes (por hoy) los vamos a recibir. No obstante eso, nos hemos desayunado con los paros, que no los entendemos y no tienen ningún tipo de fundamento, lo cual nos da un poco la razón de que hay otra cosa detrás”.

Saudan: “La lucha es justa”

Cabe recordar que el conflicto con el Sindicato de Trabajadores Municipales lleva varias semanas de negociaciones infructuosas, que incluyeron paros y movilizaciones masivas de empleados.

En efecto, el jueves último la marcha incluyó el respaldo de la Fesimubo. "Nos quisieron asustar diciendo que nos iban a descontar los días de paro, y aquí, hoy, les demostramos que somos más", lanzó el jueves último Gabriel Saudan, titular del gremio. "Vamos a marchar mostrándole nuevamente a la ciudadanía que el intendente no ha sabido estar a la altura de las circunstancias", agregó Saudan, ante cientos de trabajadores apostados frente al Palacio Comunal, con banderas y pancartas en rechazo al 15% en cuotas ofrecido por el gobierno del intendente Pablo Petrecca.

"Nos quisieron dividir, y como si eso fuese poco, ahora nos amenazan con descontarnos los días de paro. Señor intendente, por qué no se deja de joder y gasta su tiempo en ver cómo se soluciona este conflicto", disparó. Y agradeció el apoyo de otros gremios presentes en la marcha, quienes "entienden que la lucha es justa".

Apoyo de la Fesimubo

El Sindicato de Trabajadores Municipales recibió el apoyo de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), a través de la presencia en la movilización de Gustavo Seva, quien afirmó: "Les traigo el saludo y el abrazo de nuestro secretario general, Rubén "El Cholo" García. Es realmente emocionante esta lucha épica de los trabajadores municipales de Junín”.

Y agregó: “Señor intendente, usted este conflicto ya lo perdió. Vi a los comerciantes de Junín salir a la vereda para acompañar nuestra lucha. Ellos saben que con el 15% de miseria que nos quieren dar no les vamos a poder ir a comprar ni un caramelo”.

Y advirtió que “si se prolonga el conflicto la Fesimubo desembarcará en Junín para apoyar a todos los trabajadores por un sueldo digno que les permita llevar el pan a sus hogares”.