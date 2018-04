Para el 70%, Argentina superará la primera ronda en el Mundial

La gran mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en www.diariodemocracia.com y en las redes sociales, vaticinó que la Selección Argentina superará la primera ronda del Mundial Rusia 2018.

De hecho, ante la pregunta “¿Argentina supera la primera ronda en el Mundial?”, el 70 por ciento (100 votos) contestó que “sí”, mientras que en la vereda opuesta, el 30 por ciento (42 votos) respondió que “no”.

En total participaron del sondeo virtual de este diario 142 personas.

Arquero

El arquero de River Franco Armani estará en la lista de preseleccionados de la Selección argentina para el Mundial Rusia 2018, según trascendió esta semana.

El entrenador de la Selección, Jorge Sampaoli, observó el domingo por la noche, en la cancha, al futbolista en la victoria 2 a 0 frente a Racing en el "Cilindro", donde tuvo una destacada actuación.

Para el DT de Argentina, Armani estará entre los cuatro arqueros que presentará en la lista de 35 que debe dar a conocer antes del 14 de mayo, la fecha límite impuesta por la FIFA.

Al día de hoy, esa nómina la integrarán Sergio Romero (Manchester United), Nahuel Guzmán (Tigres de México), Wilfredo Caballero (Chelsea) y el propio Armani.

Los primeros dos parecen tener un lugar seguro en Rusia, al tiempo que "Willy" y el de River pelean por el último lugar disponible en la máxima cita del fútbol mundial.

Armani, que tuvo grandes actuaciones en Atlético Nacional de Medellín, tiene la ciudadanía colombiana también y es evaluado por José Pekerman, aunque en caso de elegir optaría representar al país en el que nació.

El guardameta, de 31 años, había señalado que una de las razones por las cuales regresó al fútbol argentino -jugó en Ferro y Deportivo Merlo- fue porque quería tener una posibilidad en la Selección.

Incluso tras la victoria ante Racing, Armani reconoció que espera "un llamado" de parte del cuerpo técnico para poder estar en la lista definitiva para el Mundial.

"Sueño con el llamado de Sampaoli, poder estar en la Selección", dijo Armani tras el partido ante Racing, y el DT de Casilda -igual que el arquero- lo tiene en sus planes de cara al Mundial de Rusia.

Pero quien también lo está observando es José Pekerman, para incluirlo en la preselección de Colombia, dado que Armani tiene la doble nacionalidad y el DT argentino lo conoce de su paso por el país "cafetero".

Pedido del Presidente

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, pidió no ser "alarmistas" sobre la suerte y el futuro de la Selección argentina en el Mundial de Rusia 2018, tras la goleada sufrida ante España por 6 a 1, en un amistoso disputado en Madrid.

"Argentina tiene un buen equipo y buenos jugadores", comentó Macri en declaraciones radiales, al tiempo que pidió "no ser alarmistas" por la derrota reciente.

El mandatario argentino, fanático del fútbol y ex presidente de Boca, indicó que el equipo de Jorge Sampaoli "está en etapa de adaptación".

"Confío en que la selección va a hacer un buen Mundial, hay que ir a Rusia con entusiasmo y alegría", afirmó.

Incluso, Macri recordó que Argentina llegó "a las últimas tres finales, estamos en una etapa de adaptación, obviamente el fútbol es caprichoso, es difícil".

"Podés perder un partido teniendo al equipo contrario adentro del arco, pero no tenemos que hacer alarmismo porque se pierde un amistoso. Tenemos que ir con entusiasmo, con ganas, con alegría y optimismo al Mundial. Confío que vamos a hacer un gran Mundial, porque tenemos a (Lionel) Messi y a varios jugadores de muy buen nivel", sentenció.