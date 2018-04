Por la sequía, el campo necesita créditos

Frente a la peor sequía que abatió nuestro país en los últimos 70 años, creemos que es urgente la demanda de herramientas que permitan seguir trabajando en el campo.

Apoyamos las medidas anunciadas por el Gobierno la semana pasada y puestas en vigencia en forma inmediata ya que contemplan mayores plazos de pago para los productores afectados, creemos que aún hay mucho por hacer.

Hay productores que están abatidos y con pocas posibilidades de recuperación en la Pampa Húmeda. El problema del productor afectado es cómo arranca la temporada que viene.

Los plazos de gracia son bienvenidos, tanto como los plazos con tasas accesibles. Además, otro tema que preocupa es el avance de la AFIP sobre los productores afectados por la emergencia.

También queda claro que la declaración de emergencia no basta. Es necesaria la implementación del Seguro Multirriesgo y una financiación especial.

Sabemos que el Banco Nación está haciendo un gran esfuerzo como el INAES con quienes CONINAGRO firmó convenio para subsidiar las tasas. De hecho, se les hará llegar a los micro, pequeños y medianos productores, líneas de créditos con mejores plazos de financiamiento respecto de las líneas previamente vigentes, contemplando condiciones específicas para determinados sectores agroindustriales para el pago de capital.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires considera que las pérdidas por sequía llegarán a casi 3500 millones de dólares en el Producto Bruto de las cuatro principales cadenas agrícolas (soja, Maíz, Trigo y Girasol) como absoluta consecuencia de la situación de déficit hídrico.

Esta caída – dicen - representa el 0,5% del PBI argentino. Por otro lado, se estima una disminución de 3.309 millones de dólares en las exportaciones netas del sector.

Y seguimos trabajando en un proyecto para las economías regionales ya que algunas de ellas, como la citrícola, también se vieron afectadas por la escasez hídrica.

Esta iniciativa, a ser presentada en el Congreso, no es solo una herramienta para el desarrollo económico, sino que también apunta al desarrollo demográfico armónico de nuestro país, para que los hombres y mujeres que viven en el interior encuentren un futuro digno y no tengan que migrar a los bolsones de pobreza que se juntan en los anillos periféricos de las grandes ciudades.

Con nuestras acciones apuntamos trabajar para más allá de la Pampa Húmeda y alentar el crecimiento de lo que se denomina "el interior". Y si bien para eso se necesita planificación, estamos dispuestos a realizarlo.

Este Proyecto de Ley en marcha contempla siete áreas de trabajo tendientes a incrementar el financiamiento, reducir la presión impositiva, mejorar el transporte, brindar a esas regiones de obras de infraestructura específicas, crear un Seguro Siniestros Climáticos, promover el acceso a Mercados, y desarrollar el asociativismo y la educación.

Es decir, apuntamos a trabajar para todas las regiones, por el bien del productor y de la sociedad que recibe el impacto de su actividad productiva.



(*) Presidente de Coninagro.