La Política Socio Educativa en Junín

Hace dos años, junto con un equipo que me acompaña en la Región Educativa 14, que incluye a nuestra ciudad, nos hemos hecho cargo de la gestión socioeducativa. Hemos mantenido un perfil bajo durante todo este tiempo, pero no por eso cejamos en nuestro esfuerzo, en pos de nuestra principal misión: apuntalar las trayectorias educativas de nuestros chicos, en especial, aquellos que revisten un alto grado de vulnerabilidad.

Haremos un pequeño recuento de lo que hemos hecho estos dos años, de lo que estamos haciendo y lo que estamos proyectando para el año lectivo 2018.

Nuestros tres programas generales de duración anual son tres: uno es Patios Abiertos que realiza actividades lúdicas los días sábados para chicos y jóvenes de 3 a 21 años. Ahí comencé mi carrera en la Dirección Provincial de Política Socio Educativa (DPPSE) dando clases de Ajedrez en la EEST N°2, “Patricias Argentinas” y luego en la EES N° 12 “Héroes de Malvinas”. Otro programa es el Centro de Actividades Infantiles (CAI) destinado a alumnos de escuelas primarias que tienen actividades lúdicas los días sábados y apoyo escolar durante la semana. Y el tercero es Centro de Actividades Juveniles (CAJ) con una estructura similar a la anterior, siguiendo las trayectorias educativas vulneradas, pero destinado a alumnos de establecimientos secundarios.

Entre estos tres programas y una Orquesta Escuela que funciona en la ciudad de Lincoln hemos tenido estos dos años, 40 programas socioeducativos donde trabajamos aproximadamente 180 docentes estos dos años atendiendo más de 1500 niños en toda la Región Educativa 14. Particularmente, en Junín funcionan tres Patios Abiertos, uno en la EEP N° 48, cuyos alumnos y coordinadora del programa pudieron contar sus experiencias recientemente en Radio Provincia, otro muy numeroso en la EES N° 12 y el tercero en el CEF N° 126, donde los chicos este verano disfrutaron también de la pileta. Funcionaron durante este tiempo cuatro CAJ y un CAI, todos con muy buena matrícula. Es bueno recalcar que al no ser obligatorio, la propuesta para atraer niños y, sobre todo adolescentes, tiene que ser creativa e innovadora.

También manejamos programas específicos, algunos de gran impacto educativo y mediático, como el “Parlamento Juvenil del Mercosur”, en el cual en el año 2016 pasaron a la instancia internacional dos alumnos de nuestra región, uno de Junín y otro de General Arenales, de los cuatro que enviará la provincia de Buenos Aires. En el 2017, participaron en nuestra ciudad 22 de los 28 establecimientos secundarios de nuestra ciudad, donde más de 120 chicos discutieron sus problemáticas en el Salón de la Democracia que nos facilitó la Unnoba. Por primera vez en mucho tiempo también participaron alumnos de escuelas privadas. Semejantes números en cantidad y calidad se obtienen por una razón muy simple, no se les baja línea política para el debate.

También son programas que tiene a su cargo la DPPSE, la “Feria de Ciencias”, en la cual participan la mayoría de los jardines, escuelas primarias, secundarias, terciarias y en contexto de encierro de la región. Los programas de Educación Vial “Tu huella en el camino” para alumnos de escuelas primarias, que ganó un alumno del paraje La Rinconada, partido de General Viamonte. El niño, que fue a recibir su premio, una bicicleta y sus accesorios, casco, rodilleras, coderas, etcétera, era la primera vez que visitaba Buenos Aires y La Plata. Los alumnos de escuelas secundarias, donde Junín es prueba piloto en la provincia, participan del programa “Mi primera Licencia”, donde el alumno rinde el examen teórico para sacar el carnet de conductor en su escuela y el práctico, como cualquier ciudadano, en la Municipalidad.

El año pasado durante la temporada invernal fletamos dos colectivos llenos con chicos de nuestros programas de Junín y la zona, a la ciudad cordobesa de Río Tercero.

Para el presente año 2018, la DPPSE con la finalidad de acercarse más a la dinámica de la evolución escolar de los niños y sus escuelas, decidió cambiar radicalmente el funcionamiento de los CAI y los CAJ y, a partir de este año, el otorgamiento para funcionar se ha hecho por Proyectos que realizan los directores de las escuelas, quienes son quien más cercanía tienen con la realidad social de sus educandos. Podemos decir con orgullo que con el acompañamiento de las autoridades educativas de esta Región 14 y con la colaboración de los directores de las escuelas, sobre todo de las secundarias, entramos cuartos en cantidad de Proyectos presentados y terceros en calidad, medidos por la cantidad de Proyectos aprobados para su funcionamiento, de las 25 regiones que componen el sistema educativo bonaerense. Se aprobaron 29 Proyectos para la Región, 23 CAJ y 6 CAI, con un financiamiento anual de entre $ 300.000 y $ 450.000 por establecimiento escolar. En total, pasamos de tener 40 programas a tener 47. Para Junín fueron aprobados 8 CAJ y un CAI, con un impacto económico en nuestro PBG (Producto Bruto Geográfico, algo así como el PBI de Junín), de aproximadamente algo más de $ 3.000.000.