Beligni entiende poco de Derecho del Trabajo

Asombran los dichos del secretario de Gestión del Gobierno de Junín, Martín Beligni, al referirse al conflicto con los empleados municipales. Afirmar que “los aumentos de sueldo deben ser por cuestión de mérito del empleado” es un pensamiento muy primitivo, atrasa mil años en materia laboral y es desconocer toda la historia de lucha de los trabajadores, las conquistas y reivindicaciones logradas en materia de derecho del trabajo.

Esos dichos sugieren volver a creer que el trabajo de un hombre vale lo que cada uno considera que vale, porque convengamos que calificar el “merito” de un trabajador es algo muy subjetivo, desconociendo así toda la normativa protectoria y reguladora del derecho de trabajo, que por si no se recuerda tiene rango constitucional.

Ahora bien, el secretario de gobierno argumenta que con el 15% de aumento salarial que se le ofrece a los municipales, mas la cláusula de revisión (que no es lo mismo que cláusula gatillo) los empleados no perderán poder adquisitivo. Esto es una falacia, porque el poder adquisitivo de los sueldos ya se ha perdido y se va a seguir perdiendo día a día, debido al contexto inflacionario actual que provoca que los precios de los alimentos, la vestimenta, el combustible, etc., vaya en aumento, sumado los tarifazos desmedidos de los servicios esenciales de luz y gas que impacta directamente en el bolsillo del trabajador.

Sin dejar de resaltar la falta de programas de financiación por parte del estado, como lo era el “Ahora 12”, lo que origina el endeudamiento de las familias ante entidades privadas cuyos intereses muchas veces son usureros.

Por otra parte, todos sabemos que los sindicatos han solicitado discutir esta pauta desde el mismo día en que se comenzó a hablar del actual presupuesto. Sin embargo, solo se los ha llamado para ofrecer un número inamovible y cuando ya se está con la soga al cuello, en el mes de marzo.

Uno de los argumento genuinos que debemos reconocer de Beligni es el hecho de que Junín ha suscripto el Pacto de Responsabilidad Fiscal.

Cuando se discutió esa adhesión, desde nuestro Bloque de Unidad Ciudadana cuestionamos cuales serían los beneficios que compensarían los perjuicios de firmar tal cosa. Uno de ellos se refería a la pérdida de autonomía, tanto política como económica, de nuestro Municipio, por lo tanto no es casual el ofrecimiento del 15% de aumento, milagrosamente coincidente con la suma ordenada por Nación y Provincia.

Ahora estamos ante las primeras evidencias de dichos perjuicios, pero el pacto ya ha sido votado entre Cambiemos, Frente Renovador y Compromiso por Junín, únicos aliados y cómplices de estas medidas.

(*) Concejal de Junín por Unidad Ciudadana. Abogada.