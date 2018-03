El Legislativo, en su rol de control

La presencia del Jefe de Gabinete en el Congreso de la Nación pone en práctica uno de los mecanismos más importantes del país en materia de rendición de cuentas horizontal, que es la que deben hacer las instituciones del Estado a otras áreas de gobierno. Es el momento para explicar la marcha de la gestión de gobierno. Su presencia es tan importante como la de los legisladores que preguntan antes (por escrito) y durante (en vivo) sobre los asuntos públicos. A continuación, mencionamos cuatro datos sobre el desempeño del Poder Legislativo en su rol de supervisión del ejecutivo.

1. La tasa de asistencia de diputados y senadores a las sesiones informativas es alta y permanece relativamente estable entre jefes de Gabinete. Desde 1995, sólo en siete sesiones informativas no se reunió el quórum necesario para la apertura de sesión que establece el reglamento de las cámaras. De esas sesiones, cuatro debían sesionar en la Cámara de Diputados y tres en la Cámara de Senadores. Hasta el momento, los jefes de Gabinete que no contaron con la presencia necesaria para sesionar fueron: Jorge Rodríguez (en cinco oportunidades), Rodolfo Terragno (en una) y Alfredo Atanasof (en una).

2. La tendencia de cantidad de preguntas está en alza, sobre todo en Diputados. En cuanto al promedio de preguntas por sesión informativa que realizan los legisladores, observamos un aumento de las preguntas en ambas cámaras. Además, en la sesión del 28 de julio de 1997 en la Cámara de Diputados, la banca opositora dio quorum pero se retiró del recinto sin formular preguntas y el 25 de noviembre de 1998, ocurrió lo mismo en la Cámara de Senadores y, en la última sesión informativa del 27 de octubre de 1999, también en el Senado, con Jorge Rodríguez, se realizan exposiciones de cierre de gestión sin preguntas. Estas circunstancias producen un bajo promedio de preguntas.

3. La cantidad de preguntas realizadas por legisladores tuvo un aumento significativo a partir de 2013. En cuanto a la cantidad absoluta de preguntas realizadas en las sesiones informativas a los Jefes de Gabinete en cada año, hubo un aumento a partir de 2013. El factor preponderante que explica estos saltos es el mayor cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, es decir el mandato de asistir mensualmente a rendir cuentas.

4. Predomina la pregunta opositora en todas las sesiones, en ambas cámaras. Tanto en Diputados como en Senadores, las preguntas son realizadas mayoritariamente por la oposición durante la sesión informativa. Se destacan en la Cámara de Senadores, en 2002, un 24% de preguntas realizadas por el bloque oficialista, una situación similar ocurre en la Cámara de Diputados en 2008 con el 21%. Sin embargo, hubo años enteros en los cuales el oficialismo no realizó ningún cuestionamiento de la gestión.

