La mayoría de los votantes está a favor de despenalizar el aborto

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en las redes sociales del diario, se manifestaron a favor de la despenalización del aborto.

De hecho, ante la pregunta “¿Está de acuerdo con la despenalización del aborto?”, el 56 por ciento (126 votos) respondió que “sí”, mientras que en la vereda opuesta, el 44 por ciento (99 votos) contestó que “no”. En total participaron del sondeo virtual 225 personas.

¿Consulta popular?

La senadora tucumana de Cambiemos Silvia Elías de Pérez señaló esta semana que no está de acuerdo con la propuesta del jefe del interbloque oficialista, Luis Naidenoff, en torno a una consulta popular sobre la despenalización del aborto, mientras que el santacruceño Eduardo Costa dijo que "le parece bien".

A la división que ya existe en el interbloque oficialista respecto al tema se le suma ahora la diferencia de opiniones respecto de una eventual consulta popular como propusieron Naidenoff y, por su parte, los puntanos de Unidad Justicialista Adolfo Rodríguez Saá y María Eugenia Catalfamo.

En declaraciones a NA, Elías de Pérez ratificó su rechazo a la despenalización y, ante la posibilidad de una consulta popular, indicó: "Ya lo dice la Constitución que las consultas populares no pueden ser para temas penales, así que no estoy de acuerdo".

A su turno, Costa evitó definirse sobre el tema central que comenzará a debatir la Cámara de Diputados y señaló que está "consultándolo" en su provincia, pero al ser interrogado por este medio sobre la propuesta de Naidenoff respondió: "Me parece bien. Es un elemento más para tener la opinión de la gente". Como ocurre en Diputados, en el Senado el oficialismo tampoco tiene consenso sobre la despenalización del aborto: mientras Costa se mantiene entre los indefinidos, el bonaerense Esteban Bullrich y el porteño Federico Pinedo encabezan el rechazo y el misionero Humberto Schiavoni se encuentra en una postura abierta.

Días atrás, el senador por Misiones y presidente del PRO subrayó que el aborto legal "es una tendencia a nivel mundial" y recordó que "incluso países de fuerte raigambre católica como España e Italia tienen despenalizado el aborto".

Además, valoró los argumentos del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, quien aseguró que las estadísticas demuestran que "en los países que legalizaron el aborto, la mortalidad materna bajó drásticamente".

Proyecto “anti-aborto”

Los diputados puntanos Ivana Bianchi y Andrés Vallone, que responden a los hermanos Rodríguez Saá, presentaron un nuevo proyecto antiabortista en la Cámara de Diputados con el fin de franquear el avance de la iniciativa para legalizar la interrupción voluntaria de embarazos no deseados.

Se trata de una iniciativa similar a la presentada el martes pasado por el diputado democristiano de Argentina Federal Juan Brugge y otras 14 firmas, que va todavía más allá e incluso veda la posibilidad de abortar en los casos de violación.

El nuevo proyecto consta de 29 artículos y apunta a "garantizar la protección integral de los derechos humanos de la mujer en edad reproductiva, embarazada y de los niños por nacer".

La iniciativa fue presentada el mismo día en que las calles del centro porteño albergaron una multitudinaria movilización por el Día Internacional de la Mujer, y un día después del acto que sectores vinculados a la fe católica realizaron en la puerta del Congreso para defender lo que definen como "derecho a la vida".

En el articulado de la normativa propuesta por los puntanos se define como "niño por nacer" a "todo ser humano desde el momento de la concepción en el seno materno o la fertilización del óvulo hasta su nacimiento", y se considera que "tiene derechos que deben ser ejercidos, aunque él mismo por su condición no pueda reclamarlos o manifestarlo".

"El niño por nacer tiene derecho a la vida y a no ser privado de ella, a la integridad física y psicológica, ", indica el texto.