Aguas que bajan turbias

Exactamente una semana después de haber inaugurado el año judicial 2018 con un encendido discurso en el Palacio de Tribunales, en el que llamó a discutir cambios "de fondo" en los tres poderes del Estado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, dispondrá el próximo miércoles de una espléndida ocasión para aplicarle un tirón de orejas al Gobierno.

El 14 de marzo venidero, sí, el mismo día en el que prácticamente se paralizará el país en horas de la noche debido al "partido del año" que disputarán Boca y River en Mendoza por la Supercopa del fútbol argentino, está previsto que el máximo tribunal someta a escrutinio a un organismo cuyas desventuras tienen el potencial para ubicar a la gestión macrista en la tapa de los diarios, tanto para bien como para mal.

Se trata de ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, cuyos funcionarios deberán rendir cuentas ante la Corte sobre los eventuales avances en su plan estratégico para recomponer el daño ambiental y mejorar la calidad de vida de vecinos de 14 distritos afectados por la contaminación.

Para la audiencia pública que se desarrollará a partir de las 10 también han sido convocados representantes del Estado Nacional, de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y de los organismos de control (Auditoría General de la Nación -AGN- y Cuerpo Colegiado) para exponer oralmente frente al tribunal que encabeza Lorenzetti.

La cita, en la Sala de Audiencias del cuarto piso del Palacio Judicial, en Talcahuano 550, se realizará apenas meses antes de que se cumplan 10 años del histórico fallo en la causa caratulada "Mendoza, Beatriz Silvia y otros contra el Estado Nacional y otros sobre daños y perjuicios" del 8 de julio de 2008, cuando la Corte instó a tomar medidas urgentes tendientes al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.

Tras su discurso del miércoles pasado, en el que sostuvo que el Poder Judicial "no puede guiarse por encuestas", ni mucho menos por el ocasional humor de la sociedad, a Lorenzetti se le presentará una preciada y preciosa oportunidad para asestarle un golpe en la línea de flotación al gobierno que lidera Mauricio Macri, claro está, dependiendo de la solidez de los alegatos que vayan a exponer las autoridades de ACUMAR.

Tan trascendente será la audiencia del miércoles que viene, y sobre todo su resultado, que hasta podría dejar en jaque las aspiraciones de Gladys González, senadora estrella de Cambiemos y ex líder de ACUMAR, de pelear por la intendencia de Avellaneda el año que viene.

La razón de su existir

Cuando González se alejó de la Autoridad de Cuenca para enfocarse en la campaña electoral de 2017 ubicó en su reemplazo a Dorina Bonetti, que ahora deberá rendir cuentas ante la Corte y, según se supo, mantuvo en los últimos días reuniones con funcionarios del Gobierno nacional a los efectos de diseñar su presentación.

Incluso trascendió que el encargado de trazar la estrategia comunicacional es el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, hombre de extrema confianza de Macri y que sabe perfectamente que un tropiezo el miércoles en Tribunales podría exacerbar las críticas de la oposición hacia la gestión de Cambiemos en momentos en los que el Presidente y compañía buscan achicar el tamaño del Estado y recortar el gasto público.

En este sentido, el presupuesto de la Nación destinado al "Desarrollo sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo" se verá reducido en 2018 en comparación con 2017, aunque de todos modos la potencial "caja" de ese programa gubernamental, con unos 2.000 millones de pesos previstos para ser utilizados durante el año en curso, permiten que ACUMAR continúe brillando como una pepita de oro en medio de las aguas que bajan turbias rumbo al Río de la Plata.

Nadie mejor que Gladys González podría dar cuenta del poder de seducción y de fuego que mantiene el organismo, pese a esa sensación general o generalizada de que en realidad, hasta el momento, se ha hecho verdaderamente poco para cumplir con el fallo de la Corte de hace ya casi una década.

"No tienen mucho para mostrar. Salvo por el Colector de Margen Izquierda, mucho más no tienen", dijo una fuente consultada, en referencia a los avances de la ambiciosa obra de infraestructura, con epicentro en Dock Sud, Avellaneda, con la que el Gobierno promete abastecer con cloacas a unos cinco millones de habitantes del área metropolitana.

Para González, junto a Esteban Bullrich la candidata a senadora de Cambiemos en la Provincia que se anotó una significativa victoria sobre la ex presidenta Cristina Kirchner el año pasado, ACUMAR representa una herramienta crucial para sus ambiciones de destronar a Ferraresi precisamente allí, en Avellaneda, donde radica la mismísima razón de su existir para la Autoridad de Cuenca: en Villa Inflamable se gestó el reclamo que derivó en el fallo de la Corte Suprema de 2008.

ACUMAR planea instalar una sede en la isla Maciel, en busca de robustecer su presencia territorial en una zona en donde el kirchnerismo se siente fuerte y cuenta, además, con el respaldo incondicional de Francisco Olivera, más conocido como el "padre Paco", integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres y conspicuo opositor al gobierno de Cambiemos.

Como contrapartida, Cambiemos logró tender lazos con Baldomero Álvarez de Olivera y lugartenientes de "Cacho" que suman impulso a la campaña de Gladys González 2019 bajo el lema "Peronistas con el PRO": en esa nómina también figurarían, según trascendió, el líder sindical de empleados municipales Rubén "Cholo" García y otro ex legislador justicialista, Hernán Doval.

Radicales en acción

La anterior audiencia de ACUMAR ante la Corte se realizó hacia fines de 2016 y, según pudo averiguarse, el Gobierno no quiere sufrir el miércoles que viene "otro papelón" como en aquella oportunidad.

La exposición debe ser consistente, robusta, aunque, ciertamente, será difícil para Bonetti explicar por qué aún no se ha podido "mudar" al Mercado de Hacienda de Liniers, uno de los mayores agentes contaminantes de la cuenca debido a la cantidad y continuidad de inmundicia vertida al arroyo Cildáñez.

Es verdad, el predio iba a ser trasladado a Cañuelas, pero la iniciativa no prosperó. Tampoco avanzó la alternativa de ubicarlo en La Matanza y ahora existe la posibilidad de que se emplace en Ezeiza finalmente.

Sin embargo, desde hace años que en la ciudad de Buenos Aires está prohibida la venta de ganado en pie y así y todo sigue funcionando -¿a fuerza de lobby?-: cada 12 meses, la Legislatura porteña le prorroga un permiso provisorio para continuar operando.

Claramente el resultado de la audiencia del miércoles podría significar un dolor de cabeza adicional para Macri, en momentos en los que la imagen del Presidente se mantiene en declive, de acuerdo con recientes mediciones de opinión. Además, la oposición intensifica sus críticas hacia las políticas económicas de Cambiemos y, puertas adentro en la gestión, sectores del radicalismo comienzan a mostrarse inquietos.

Los radicales se sienten más "invitados" que "anfitriones" en la estructura ejecutiva que delineó el macrismo para llevar adelante su plan de gobierno, como quedó demostrado en las últimas horas con la insólita embestida de Mario Cimadevilla contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, tras su forzada salida de la Unidad Fiscal AMIA. "Fuego amigo", se suele decir.

"Con el radicalismo adentro, el riesgo de implosión siempre va a estar ahí, latente", comentó una fuente confiable de la gestión macrista, ante una consulta sobre el "matrimonio por conveniencia" que llevan adelante desde fines de 2015 el PRO con sectores radicales de centro derecha.