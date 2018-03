Múltiples dimensiones del delito

Duele enterarse todos los días de hechos delictivos en Junín. A pesar de que el intendente Pablo Petrecca prometió, apenas asumió, que iba a solucionar éste tema en seis meses, los juninenses seguimos esperando.

La solución no puede basarse en aumentar la cantidad de agentes policiales. De hecho, Junín tiene una alta tasa de policías por habitante. El problema de la inseguridad tiene un trasfondo estructural que se basa en la baja de la calidad de vida de todos los argentinos. La lucha contra el delito va por otro lado y es hora de que el jefe comunal se ponga al frente y nos conduzca a una solución.

Lamentablemente, no contamos con estadísticas oficiales del municipio pero según datos del Observatorio Económico y Social de Junín, que registra casos de delitos que aparecen en los medios, solamente entre julio y diciembre de 2017, los casos se triplicaron. Y eso sin contar los hechos delictivos que aún no tienen denuncia, o aquellos que aun habiendo sido denunciados no se hicieron públicos en un medio de comunicación.

Algo similar ocurre con los casos de violencia de género que alcanzaron su pico máximo en diciembre, como muestra ese mismo relevamiento de casos en medios. Sin ir más lejos, hay dos casos de abuso del mes de enero de 2018 que aún están siendo investigados, y en febrero ya se registraron ocho nuevos.

Según esos datos del Observatorio, se observa una curva ascendente muy pronunciada en el segundo semestre de 2017. El segundo semestre no trajo inversiones en Junín; trajo más delitos.

La mayor cantidad de los delitos registrados fueron contra la propiedad, específicamente los robos, siguiendo en menor número el delito de daños y la tentativa de robos. Luego, se suman los delitos contra las personas, las lesiones, y hasta un caso de amenaza.

Pero más allá de los números sobre los hechos delictivos en sí, hago un llamado a la reflexión sobre el carácter multidimensional del concepto de seguridad, que desborda ampliamente los hechos delictivos. Corramos el eje y el foco exclusivo en el delito, porque "seguridad" es mucho más que eso.

La seguridad es un concepto multidimensional que debe incluir seguridad alimentaria para los chicos, seguridad sanitaria para todos los vecinos, la seguridad de cobertura para nuestros abuelos jubilados, la seguridad laboral para los trabajadores. No vamos a conseguir la pretendida seguridad si no construimos una sociedad integrada.

Si las escuelas se cierran, si las cuentas no se pueden pagar, si aumentan los asistentes a comedores, entonces esa falta de seguridad en la vida de los juninenses genera condiciones propicias para la expansión del delito, que es lo que se refleja en los números antes mencionados. Una bola de nieve que se hace cada vez más grande y de la que el intendente Petrecca pareciera desentendido.

(*) Concejal del bloque de Unidad Ciudadana. Presidente Partido Justicialista de Junín.