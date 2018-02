El 78 por ciento de los votantes cree que el dólar seguirá subiendo

La gran mayoría de los participantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en las redes sociales del diario, consideró que la moneda norteamericana seguirá apreciándose este año.

De hecho, ante la pregunta “¿Cree que el dólar seguirá aumentando?”, el 78 por ciento de los consultados (150 votos) respondió que “sí”, mientras que en la vereda opuesta el 22 por ciento (41 votos) contestó que “no”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 191 lectores.

Un cierre de semana equilibrado

El dólar cotizó este viernes a $ 19,74 pesos para la compra y $ 20,28 para la venta, registrando una ligera suba de un centavo respecto del día anterior, en medio de un mercado que mostró más equilibrio entre oferta y demanda.

El billete norteamericano sumó así la tercera jornada consecutiva en alza y cerró la semana con un incremento de 23 centavos.

El volumen total negociado ascendió 650,6 millones de dólares y otros 50 millones operados en el mercado de futuros, mientras que el Banco Central se mantuvo al margen de las operaciones.

Los operadores comentaron que más allá de la leve tendencia alcista, el mercado mostró equilibrio entre la oferta y la demanda.

Con el avance de los últimos cinco días, el billete recuperó todo lo perdido durante la semana anterior y volvió a cotizar al mismo nivel de la primera semana de febrero.

Desde Madrid, en el marco de una gira por España, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que "el movimiento del peso no ha sido demasiado fuerte" desde principios de año.

"Argentina tiene un tipo de cambio flotante, el movimiento del peso no ha sido demasiado fuerte, pero los argentinos no estamos acostumbrados a que la moneda flote", afirmó el funcionario, en declaraciones a la prensa.

Allí, sostuvo que la Argentina "hoy tiene fundamentos sólidos para que la volatilidad de la moneda sea relativamente baja" y agregó que "la cotización fluctúa de acuerdo a diversos factores, y nos sentimos cómodos con el esquema".

En el marco de la jornada cambiaria, el dólar avanzó dos centavos en el mercado mayorista y alcanzó los 20 pesos.

El Banco Nación fijó su cierre de referencia, el vendedor de transferencia, en 19,98 pesos, mientras que el de billete fue de 20,20 pesos.

En el mercado de futuros del ROFEX se operaron 482 millones de pesos, de los cuales más del 35% se negoció a fin de febrero a 20,028 pesos.

Deuda

El Gobierno dispuso este viernes la emisión de dos Letras del Tesoro por un total de 753 millones de dólares, que serán suscriptas de manera directa por la provincia de Buenos Aires.

La medida se tomó "en el marco de la programación financiera para el presente ejercicio" y se oficializó por medio de una resolución del Ministerio de Finanzas, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La primera de las Letras, por 502 millones de dólares, es a 56 días de plazo (vence el 20 de abril próximo), amortización íntegra al vencimiento, intereses a descuento (cupón cero), será intransferible y no tendrá cotización en los mercados de valores locales e internacionales.

La otra Letra, por 251 millones de dólares, también tiene vencimiento el 20 de abril próximo, y condiciones financieras similares a la anterior, según lo dispuesto.

La operación "está contenida dentro del límite que al respecto se establece en el artículo 33 de la ley 27.431 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2018", justificó el Poder Ejecutivo.

Y resaltó que "en el marco de la programación financiera para el presente ejercicio, se ha acordado con las autoridades de la provincia de Buenos Aires la suscripción de dos Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a 56 días de plazo".