La importancia del SAE en Junín

Queremos destacar la importancia del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en Junín en este último tiempo, principalmente por la coordinación que se está haciendo desde la municipalidad con la Provincia, nutricionistas y asistentes sociales. Hoy se sabe el estado real de nutrición de cada chico. Hoy en Junín acceden al SAE más de 10 mil chicos, que asisten a las 120 instituciones de los tres niveles donde funciona.

Todos estos niños van a estar mucho mejor alimentados porque desde Provincia se demanda una mejor calidad de los alimentos, incluyendo leche y fruta. Además, desde el municipio se va a hacer un acompañamiento a todas las familias para saber el estado real de los chicos más vulnerables.

Durante mucho tiempo el SAE fue abandonado y dejado de lado. En 2016 la gobernadora María Eugenia Vidal nos designó como uno de los doce primeros municipios de la provincia para gestionar el SAE. Para el intendente Pablo Petrecca y para todo el municipio los chicos son prioridad, especialmente en la primera infancia, en el Jardín y en la Primaria. Hoy tenemos un programa de verdad, un programa con conciencia de la importancia nuestros chicos, que son el futuro de nuestro país y que necesitan tener en sus primeros años de vida toda la alimentación necesaria para poder desarrollarse.

Debemos destacar cómo lleva adelante Marisa Ferrari desde el municipio esta coordinación y como hoy se sabe dónde estamos parados y se puede articular con todas las áreas de todas las escuelas, que aportan muchísimo desde la realidad que cada una tiene para llevar adelante este programa.

Los chicos en las escuelas de verano también pudieron acceder a alimentos que antes no llegaban o faltaban. Ya sabemos las razones por lo cual escaseaba la comida, cuando adultos no comprometidos llegaron, casi, a hacer faltar la comida a los chicos.

Hoy, con esta coordinación entre Provincia y municipio, se toma un compromiso real con la niñez, la adolescencia y la primera infancia. Además, se diagnostica el estado nutricional real de cada niño y se acompaña a la familia sabiendo la importancia que tiene.

Tenemos un SAE que les va a dar ventajas en la vida a cada chico porque van a estar bien alimentados y, principalmente, se trata de una política de Estado con un compromiso real con la niñez.

Antes la comida era de mala calidad, no llegaba o había menos ración por chico. Hoy realmente a los chicos se los nutre, eso es lo principal. Hoy hay un Estado que tiene en cuenta a los chicos con comida de calidad.

(*) Concejal de Junín por Cambiemos.