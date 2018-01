El 57% asegura que "no" observa presencia de la policía en su barrio

La mayoría de los lectores que participaron de la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en las redes sociales del diario, aseguraron que no observan presencia policial en sus barrios.

En efecto, ante la pregunta “¿Observa presencia policial en su barrio?”, el 57 por ciento de los participantes (41 votos) respondió que “no”, mientras que en la vereda opuesta el 43 por ciento restante (31 votos) contestó que “sí”. En total votaron 72 personas.

Menos armas en las calles

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, anunció que serán destruidas más de 7 mil armas de guerra y de uso civil incautadas en distintos procedimientos policiales, de las cuales la mitad pertenecían a mafias dedicadas al narcotráfico y los secuestros.

El funcionario del Gabinete de María Eugenia Vidal presentó parte de las armas durante una actividad realizada en la cartera de Seguridad, ubicada en 2 entre 51 y 53 de la capital provincial, en la que estuvo presente el jefe de la Policía Bonaerense, comisario general Fabián Perroni, entre otras autoridades.

"Sacar las armas de las calles es fundamental", sostuvo Ritondo, quien resaltó que no hablaba "desde la fría letra de un discurso sino desde los resultados", ya que "cuando hay convicción, firmeza, conducción, se logran estos resultados".

El ministro agregó que "el narcotráfico, combinado con las armas, hace mucho más violento el delito", por lo cual todas las decisiones que llevan adelante en su gestión "van dirigidas a fortalecer la prevención".

Ritondo recordó además que "aquellas personas que no tienen permiso de tenencia o de portación y poseen un arma deben saber que están expuestos a quedar detenidos" y sostuvo que lo que se busca "no es que haya más detenidos en las cárceles sino que haya menos armas en las calles".

Estas armas serán trasladadas al Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMAC), que es el depósito más grande del país de armas y explosivos donde se resguardan, previas a su destrucción, las que fueron secuestradas por las fuerzas de seguridad y decomisadas en procesos judiciales.

Lo recaudado producto de su fundición será donado al Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan" gracias a un acuerdo con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), se informó oficialmente.

La destrucción forma parte de la estrategia global para el desarme desplegada por el Gobierno nacional, puesta en marcha a través del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, al que la provincia de Buenos Aires está adherida.

"Derribamos búnkeres para construir futuro"

Ritondo supervisó el derribo de dos búnkeres de drogas ubicados en Lomas de Zamora, uno de ellos conocido como "La Casa del Diablo", que fueron allanados en el marco de múltiples operativos contra el narcotráfico realizados este mes.

Estos procedimientos permitieron desbaratar una banda liderada por una mujer y secuestrar más de dos mil dosis de paco.

"Derribamos búnkeres para construir un futuro con oportunidades para los jóvenes y tranquilidad para sus familias", señaló Ritondo en una conferencia de prensa que encabezó junto al titular del Juzgado Federal Criminal y Correccional número 2 de Lomas de Zamora, Hernán Villena, a cargo de la causa.

Además, el ministro completó: "El narcotráfico es una gran mafia a la que con la gobernadora María Eugenia Vidal nos comprometimos combatir con fuerza apenas asumimos. Queremos erradicar el paco para que crezca la vida y sabemos que cada búnker que demolemos es un poco más de vida".