El 90% cree que tiene que haber un médico las 24 horas en el Balneario

Nueve de cada diez lectores que participaron de la encuesta semanal de Democracia se expresaron en favor de que haya una guardia médica las 24 horas en el Parque Natural Laguna de Gómez, a raíz de la trágica muerte del empleado municipal Walter Mastandrea ocurrida días atrás, que reactualizó la discusión por la presencia de médicos y ambulancias permanentes en el Balneario municipal, como así también en los pueblos del distrito.

De hecho, ante la pregunta “¿Cree que tiene que haber un médico y una ambulancia 24 horas en la Laguna?”, el 90 por ciento de los consultados en la página web del diario (www.diariodemocracia.com) y en las redes sociales respondió que “sí” (133 votos afirmativos), mientras que en la vereda de enfrente, el 10 por ciento contestó que “no” (14 votos negativos). En total votaron en el sondeo virtual 147 personas.

Contrapunto

Si bien para el oficialismo comunal el servicio de emergencia “está cubierto” en el Parque Natural Laguna de Gómez, familiares de Mastandrea y vecinos realizaron una marcha y piden que se implemente un servicio de médico y ambulancia diario, durante las 24 horas.

El concejal por Cambiemos Javier Prandi se refirió a la polémica por el sistema de emergencias médicas y aseveró en una entrevista anterior con este diario que “es un caso que provoca mucho dolor, pero irremediable”.

Para el edil, esta situación no es nueva, y no ha generado inconvenientes más allá de algunos “casos puntuales”, ya que “para la atención de las emergencias está el servicio de Intermed”.

Y consideró que en estos eventos de muerte súbita, por más que hubiese estado la ambulancia al lado, seguramente no se hubiese podido revertir. “No tengo el diagnóstico preciso, pero aunque hubiese ocurrido dentro de la terapia, no hay forma de revertirlo”, dijo

“Son trece kilómetros hasta el Balneario, pero tenés nueve de ruta, con lo cual el lapso de tiempo en que llega la ambulancia es similar a si tiene que atravesar la ciudad de una punta a la otra”, explicó el médico.

En discordancia, desde el Frente Renovador cuestionaron “el mal uso de los recursos por parte del municipio, ya que durante los últimos días se conoció que hay dos ambulancias que no se usan mientras que en la Laguna no hay servicio”.

En este sentido, el concejal Patricio Fay afirmó que "hace más de un año el Gobierno nacional le entregó al municipio una ambulancia que durante mucho tiempo no se usó. Estuvo estacionada en los Talleres Municipales. Ahora nos enteramos que el municipio tiene desde hace varios meses otra unidad de traslado de menor complejidad. Se trata de un vehículo Renault Kangoo patente AB467RB".

"Todavía no sabemos qué se hace con la primera ambulancia y ahora nos enteramos que hay otra. Mientras tanto, estamos discutiendo que la Laguna de Gómez no tiene servicio de emergencia", agregó.

En el mismo sentido se manifestó el concejal Hugo Talani, quien dijo que "es muy diferente gobernar sin recursos que gobernar en la abundancia. Cuando nos tocó gobernar debíamos contratar ambulancias a empresas privadas para cubrir todos los servicios porque ni la Provincia ni la Nación nos regalaba nada. Mientras que ahora el Municipio cuenta con dos unidades de traslado".

"Es una pena que los recursos estén tan mal administrados. Se debate mucho sobre si la Laguna tiene que tener una ambulancia porque está directamente relacionado con los recursos municipales. Pero ahora, sabiendo que el Municipio tiene dos ambulancias la situación es diferente", aseguró Talani.

Por último, la concejal Natalia Donati dijo que "lamentamos mucho estos sucesos. Pero la sensación es peor cuando se conoce que hay recursos disponibles para mejorar el sistema de emergencia y no se aprovechan".

"Ya lo advertimos varias veces, en Junín sólo funciona bien lo que viene empaquetado de Nación y Provincia. Mientras que todo aquello que depende de la capacidad de los funcionarios locales, funciona mal", sentenció Donati.