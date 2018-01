Razonamientos que hacen agua en las redes

En las redes -y en esta muy especialmente- se lee estupideces al por mayor.

El problema se plantea cuando tales estupideces provienen de quienes no se las espera: intelectuales, poetas, periodistas, docentes que ganan concursos y hasta docentes que escriben libros "para contribuir con la educación". Una de ellas la leí hace un rato, bonitamente enmarcada en esos recuadros de color, como para que se vea. Decía:

"Si Dios le hubiera dado a Evita los años que le dio a Mirtha Legrand, otra sería la realidad de la Argentina". Al margen de la verdad que pudiera contener el argumento contrafáctico -ni se puede demostrar lo que se afirma ni se dice cuál sería esa improbable "otra realidad" y podría leerse como que ya hubiéramos desaparecido- el textito hace agua desde el razonamiento más elemental y sólo puede estar destinado a emocionar las mentes perezosas, como las que compraron y compran peronismo se les presente en el envase que se les presente: de Perón a Firmenich, de John William Cooke a López Rega, de Menem a Cristina, de Rico a Milani, de Bonafini a Schoklender o el Caballo Suárez. Supongamos que el autor del textito no cree en Dios y lo usa para provocar un impacto emocional en los creyentes: estaríamos frente a una falacia provocada por un perverso y cada lector debería estar preparado para saber detectarla. Supongamos que el autor del textito cree en Dios: ¿merecería que se le tuviera fe un dios tan chapucero que no es capaz de asignar las edades convenientes a cada quien para que el amor, la justicia y la paz reinen en el mundo por él mismo creado? Algo de esto debe saber el Papa. Y ahora que se viene hasta Chile y que un millón de argentinos de fe se apresta a viajar para verlo, para escucharlo y para adorarlo, tal vez se le podría consultar sobre el asunto. Como su voz es infalible, a partir del mensaje que recibiéramos nos quedaríamos más tranquilos.

Claudio Portiglia, escritor y poeta. Vía Facebook.