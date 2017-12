El 88% está de acuerdo con la prohibición de la pirotecnia sonora

La gran mayoría de los juninenses se expresó a favor de la normativa municipal que prohíbe la pirotecnia sonora en la ciudad, al participar de la encuesta web de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en las redes sociales Facebook y Twitter.

En efecto, ante la pregunta “¿Está de acuerdo con la prohibición de la pirotecnia sonora?”, el 88 por ciento (124 votos) contestó que “sí”, mientras que, en la vereda opuesta, el 12 por ciento (17 votos) respondió que “no”. En total, participaron del sondeo virtual de este diario 141 personas.

Más controles

Con la presencia de personal de Inspección General, Defensa del Consumidor, la delegación Explosivos de Bomberos y efectivos de la Policía Local, se realizaron nuevos controles tanto en los lugares en donde se vende pirotecnia como en casas particulares denunciadas por vecinos. En esta oportunidad, los controles se realizaron en un local ubicado en Benito de Miguel al 300, otro de Rivadavia al 800 y en casas particulares. El objetivo es dar cumplimiento a la ordenanza 7246/17, que regula la comercialización y uso de la pirotecnia.

Los operativos continuarán y ante el incumplimiento de la ordenanza, habrá "severas multas", no sólo para los comerciantes, sino también para quienes hagan uso de pirotecnia con efectos audibles, tales como estruendos y estampidos.

Al respecto, el titular de Defensa del Consumidor, Dr. Fernando Scanavino, aseguró que "seguimos en el cumplimiento de la ordenanza sobre pirotecnia y que fuera aprobada por unanimidad por todos los bloques del Concejo Deliberante. Y por decisión del ejecutivo nos hacemos presentes con el objetivo de fiscalizar y dar cumplimiento a la norma que establece que toda la pirotecnia con efecto sonoro no se puede comercializar ni usar. Les recordamos a los comerciantes que este tipo de productos no se pueden vender y también a la gente que no compre porque son pasibles de sanciones".

Luego, explicó que "más allá de fin de año que es lo que nos ocupa ahora, sabemos que hay cumpleaños de 15 o fiestas en donde se utilizan estos artefactos. También sabemos de eventos deportivos pero tenemos el compromiso de muchos clubes que hacen una gran tarea en ese sentido. Ponemos en conocimiento a la población que cualquier uso de pirotecnia sonora está penado por ordenanza. No somos fanáticos de la sanción pero si debemos cumplir con lo que dicta la ordenanza. Les pedimos a los vecinos que si escuchan o si saben de algún evento lo denuncie al 147 que es el número de reclamos del Municipio".

Para finalizar, expresó que "la ordenanza hay que hacerla cumplir y por tal motivo trabajamos en ese sentido. No hay persecución para nadie solo hacemos cumplir lo que corresponde. Somos un estado presente y por eso buscamos la colaboración de los comerciantes y particulares. Como estado no podemos ser pasivos y vamos a estar aquí las veces que sean necesarias".

A su vez, Mario Olmedo, a cargo de Inspección General, manifestó que "venimos trabajando en estos controles desde hace varios días y es una tarea que va a continuar. Trabajamos junto a Bomberos y Policía Local, no solo en estos comercios sino en lugares en donde se denunció que venden pirotecnia. Esos lugares también van a ser controlados. Miramos todos los productos y si hay alguno que no está establecido dentro de lo que dice la ordenanza, se lo retiene y le da curso al Juzgado de Faltas interviniente que dispondrá qué hacer con la misma. Al igual la sanción que le corresponda".

Pirotecnia cero en Lincoln

A través del Decreto N° 3565/17, el Departamento Ejecutivo promulgó la Ordenanza 2381/17 que prohíbe la fabricación, comercialización y uso de pirotecnia en todo el distrito de Lincoln. De esta manera, se dio un nuevo paso hacia la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en busca de proteger el medio ambiente y asegurar el pleno desarrollo de su comunidad.

En diciembre de 2016, luego de haber convocado a la participación y consulta al conjunto de la comunidad, se envió el proyecto de pirotecnia cero.