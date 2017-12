Petrecca apela a la fe por la nueva cárcel

El intendente Pablo Petrecca decidió romper su largo silencio sobre el tema y, luego de 48 horas de aprobado el Presupuesto Nacional donde está escrito que habrá una cuarta penitenciaría en Junín, nos dice que no es así.

Petrecca apela a la fe. Su palabra contra un documento público que dice lo contrario. Existe un Presupuesto Nacional para el año 2018 que habilita la construcción de una nueva cárcel en Junín. Ése es el único hecho comprobable que existe. Es una Ley de la Nación.

Pero Petrecca nos dice que se trata de un “error de tipeo” de la Ley de Leyes y nos invita a creerle. Un error aprobado por las dos cámaras, con votos -entre otros- de su espacio político. La cárcel se hará en el partido de Dolores, dice el intendente, no en el de Junín. Una afirmación que no figura en el mentado Presupuesto Nacional ni en ningún documento público conocido. Y los funcionarios nacionales aún no afirmaron públicamente que el Presupuesto esté equivocado. ¿Qué dice el ministro Garavano? ¿Puede confirmar el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que por un tema "burocrático" no se sacó la cárcel de Junín del Presupuesto?

Como oposición responsable exigimos los documentos que certifiquen que el Presupuesto Nacional tiene un error y que efectivamente no habrá una cuarta cárcel en Junín. Los vecinos necesitan certezas, no palabras soltadas a los medios para salir de una situación por lo menos muy desprolija, para ser benevolentes.

La palabra de Petrecca no puede ser dogma de fe. Una gestión responsable no se basa en predicar promesas sino en realidades efectivas.

(*) Diputada por Unidad Ciudadana.