Circunvalación: alarma por el tránsito pesado

El tránsito pesado que circula por la avenida de Circunvalación preocupa a las autoridades municipales, ya que podría acortar la durabilidad de la millonaria obra de repavimentación. De hecho, si bien la Municipalidad de Junín colocó garitas de seguridad, custodiadas por agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires, en los accesos a esta importante arteria que circunda la ciudad y conecta dos rutas nacionales: la 7 y la 188, las violaciones a los controles son frecuentes, al menos más de lo que estaba en los planes de los funcionarios del área de Obras y Servicios Públicos de la comuna local. Si bien el camino es de jurisdicción provincial, y por ley solo restringe el tránsito pesado los días sábados y domingo, desde el gobierno local explicaron a Democracia que la idea de instalar puestos de vigilancia surgió no solo para prevenir el delito, sino también para que los camiones que transportan carga pesada sean desviados por la Ruta Nacional 7 hasta la Ruta Nacional 188. El posible deterioro prematuro del reasfaltado complicaría además el tráfico en una zona que a partir del año que viene será clave: la nueva terminal de ómnibus. "La obra se hizo en excelentes condiciones, la realizó la dirección de Vialidad, y sería una lástima que el pavimento se vea deteriorado, por lo que vamos a insistir con las distintas áreas de la Municipalidad para que se ajusten los controles y que los camiones vayan por la Ruta Nacional 188. No puede ser que no se tome debida cuenta de esto, porque como dice el intendente Pablo Petrecca, hay que cuidar los recursos", afirmó un funcionario municipal del área a Democracia. En una recorrida por el lugar, este diario comprobó que hay horas del día donde, pese a la existencia de la garita con uniformados, no se controla a los camiones, al menos para chequear si la carga excede el peso permitido.