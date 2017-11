Es un tema provincial que llegó a los medios nacionales, una preocupación que trasciende los gobiernos de la región sin solución a la vista. Subestimado al principio, tomado como tema de campaña después y convertido en variable comercial ahora. Me refiero al famoso Barigüí.

Los perspicaces opositores lo toman como eje de comunicación de sus mensajes picando, o mejor dicho mordiendo, ahí donde más le duele al oficialismo, quienes al principio lo interpretaron como oportunidad para reunir votos y ahora, ante la falta de una solución, se les vuelve amenaza.

Músicos, periodistas y publicistas ponen su mirada en él generando contenidos. Informes especiales, columnas y canciones que prometen ser hits del verano de la mano de Osvaldo Corazón: “Te pica a vos, me pica a mi, nos pica a todos el barigüí ese bichito llegó a Junín. No es una mosca, no es un mosquito, no es una pulga tampoco un piojito… no se si muerde, no se si pica”.

El Barigüí es un fenómeno regional y hoy lo asumo como una variable comercial que afecta, para bien o para mal, las finanzas de quienes a partir de su presencia ven condicionados sus negocios. Por un lado, el verano con una serie de consumos al aire libre bajo el brazo: gastronomía, espectáculos y eventos deportivos sentirán una merma si no logramos disminuir la presencia del famoso bichito. Por otro, los fabricantes de repelentes y productos químicos asociados a la fumigación así como quienes brindan ese servicio frotan sus manos frente a lo que se transformó en una oportunidad de negocio inesperada y, en silencio, bien recibida.

Dos caras de una misma moneda, un ejemplo más de cómo el contexto condiciona los mercados generando oportunidades o amenazas. En este caso, una variable tan inesperada como eficaz para comprometer o dinamizar la relación entre oferta y demanda. Se trata de acercar una perspectiva económica a un fenómeno que hace rato dejó de ser una curiosidad del interior y está en manos de biólogos y epidemiólogos, son ellos quienes pueden devolver la normalidad al movimiento commercial que siempre depende de la economía del comportamiento. Te pica a vos, me pica a mi, nos pica a todos el barigüí.