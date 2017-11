Un segmento que resurge

En las antípodas de las zonas propicias para desarrollar la actividad vitivinícola surge en nuestra ciudad un viñedo que no despierta mi atención por la características de sus frutos sino más bien por su capacidad de convocatoria. Un lugar que le está devolviendo recursos a quienes queremos hablarle a un segmento determinado de personas.

Los planes de marketing locales generalmente están conformados por acciones en medios masivos y pocas veces fundados en los eventos como herramienta efectiva de comunicación. Más de una vez hemos destacado que las marcas son recursos “vivenciales” que generan huellas profundas en las personas. Vale destacar que no hay mejor forma de construir valor agregado que las buenas sensaciones que genera el marketing de la relación y la experiencia.

Encuentro en este lugar una oportunidad de vínculo entre dos polos que estaban perdiendo puntos de contacto. Por un lado, se trata de un segmento de personas que brota desde lo más profundo de sus hogares. Jóvenes y no tanto que dejan las series y las grandes comilonas para retomar la vida social. Un movimiento que además ofrece trabajo a las niñeras, quienes quedan a cargo de los chicos mientras sus padres recuperan la juventud extraviada a los treinta y pico. Por otro, una oportunidad para que determinadas marcas puedan acercarse y hablar al oído, sin gritos publicitarios o promesas de megáfonos exaltados.

Está sucediendo en Junín, ciudad que por suerte sigue librándose de la pereza, esa modorra comercial que nos tenía entumecidos. Un movimiento de gente joven (de cabeza) que ya no sólo quiere juntarse a “morfar” sino que además valora los encuentros sociales en el marco de experiencias culturales. Buenas noticias que se ofrecen como ejemplo de creatividad comercial para quienes logren interpretar la nueva forma de hacer negocios. Nuestra ciudad sigue generando movimientos, iniciativas que ojalá generen el efecto contagio, acaso no está mal copiar sino hacerlo bien. Copien y hagan, pero reaccionen. Uva, uva, uva, hacete vino para mi.