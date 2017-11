La nueva escuela secundaria de la Unnoba, una buena noticia

En un año en el que la Educación ocupó el centro de la escena desde su lado más patológico, al estar cruzada por los interminables paros y conflictos docentes, en Junín recibimos como una bocanada de aire puro el anuncio sobre la inauguración de la escuela de nivel secundario dependiente de la Universidad Nacional del Noroeste Bonaerense (Unnoba).

La noticia nos retrotrae, a quienes hemos estudiado en la Universidad Nacional de La Plata, a los compañeros que provenían del Colegio Nacional de aquella ciudad, también dependiente de la Universidad Nacional.

Ello nos permitió ponderar la formación con que llegaban aquellos para enfrentar la etapa de la educación superior.

Es obvio que para las autoridades representa todo un desafío desde el punto de vista académico y pedagógico, compatible con la esencia de su condición de alta casa de estudios en cuanto a la conformación y formación de los cuadros docentes y las condiciones necesarias para la consecución de los objetivos propuestos.

Debe destacarse, a su vez, que tal emprendimiento representa un fuerte apoyo e incentivo a la educación pública que conlleva, como plausible resultado, el anunciado acceso irrestricto para toda condición social del alumnado, con la única y lógica limitación del número de vacantes a cubrir.

También merece ser destacado, el ámbito en que se desarrollará el nuevo establecimiento educativo, no sólo en cuanto a su capacidad, comodidades y estética arquitectónica sino en lo relativo a su ubicación.

Su radicación en el barrio reconocido como del Hogar Obrero, se suma a otros emprendimientos de la Unnoba en diferentes zonas equidistantes de nuestra ciudad, contribuyendo así, desde lo urbanístico y social, a una mayor integración de la población.

El chalet de Mr. York, el complejo Raúl Alfonsín (emplazado en el ex Hospital Ferroviario), las sedes ubicadas a la vera de los talleres ferroviarios (ex dependencias ferroviarias), el Aula Magna y el edificio de la Universidad (emplazados en el ex predio del Club BAP- ex Club Inglés) y próximamente el predio en donde funcionaba la planta de Argenlac sobre la Ruta Nacional 7 en las puertas de Junín, son algunos de los ejemplos más representativos de lo expuesto.

El nombre de Domingo Faustino Sarmiento, lo suscribo desde lo personal, más allá de las controversias que siempre existen bajo las lupas de historiadores e ideólogos.

Oscar R. Peretti DNI 4.973.732