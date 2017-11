Indiana Jones

Circular por el centro de Junín al mediodía es una odisea comparable con las películas de Harrison Ford. Los obstáculos se presentan en diferentes formas apretando los tiempos de una ciudad que corre hasta que el reloj dice basta, dieron las doce treinta y ya nada se mueve. En la columna de hoy busco oportunidades comerciales sobre situaciones estancadas hace muchos años, toda una ventura.

Autos en doble fila, chicos corriendo y madres desesperadas por alcanzarlos. Padres desorientados y comercios que bajan la persiana en la cara de quienes buscan el regalo para el cumpleaños de la noche. Una problemática cotidiana digna de analogía con las películas de aventuras, donde los desafíos se suceden sin descanso.

¿Cuál es el origen de las ideas?

La observación de este tipo de situaciones representa una oportunidad para quienes tengan la predisposición de interpretarlas como fuente para el desarrollo comercial. No se trata de grandes inversiones o cambios magistrales sino de ponerse en el lugar de los potenciales clientes y preguntarse qué tipo de producto o servicio sería bien recibido por estos aventureros. Me refiero los que corren todo el día como Harrison.

En este punto de la columna surge el concepto de segmentación de mercado, algo que pocos aplican con la falsa pretensión de que le pueden vender a todo el mundo y eso es imposible. Quien le quiere vender a todos no le vende a nadie y podría dar muchos ejemplos sobre este postulado. La clave está en pensar en un grupo de personas, saber quienes son, donde están y qué necesitan.

Me resulta llamativo que servicios como peluquerías, centros de estética y otros similares, que tienen como principales clientes a los empleados de comercio, no hagan esta lectura. Quizá solo se trate de extender un poco el horario o adaptarse a la disponibilidad de los clientes que, si están trabajando, no pueden gozar de los servicios ofrecidos.

Segmentar es entender cuales son las necesidades y expectativas de los aventureros del mediodía. Quizá desde ese lugar nacieron muchos productos y servicios exitosos. Implica diseñar en función de un grupo de personas que conocemos muy bien y no de cazar mariposas en el aire porque como bien dicen por ahí, más vale pájaro en mano que cien volando y fin de la aventura.