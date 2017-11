Las reformas, entre expectativas y dudas

Con el capital político obtenido en las legislativas, el presidente Mauricio Macri tiene finalmente luz verde para avanzar con las reformas económicas prometidas por su gobierno en los últimos dos años.

Un reformismo “permanente”, según lo definió el propio Presidente, que ha generado gran expectativa en los negocios aunque también algunas dudas y desconfianzas.

¿Qué profundidad tendrán?, ¿cuánto gradualismo habrá? ¿Se sobrepondrán a los obstáculos de la política que de una u otra manera, impidieron en el pasado bajar el gasto o disminuir la presión tributaria?

Las reformas estructurales en danza son básicamente la impositiva y la laboral.

Aunque, sobre la segunda ya hubo una definición clara del Gobierno de que los cambios avanzarán mediante acuerdos sectoriales.

El empleo es sin dudas el mayor desafío de Macri y su gestión.

Todo el arco político imagina que el Presidente tiene seis años por delante: los dos que restan y una reelección. ¿Cuánto podrá avanzar en ese tiempo?

Empleo

El empleo, como es sabido, está en ebullición en todo el mundo.

Los problemas estructurales de empleo del país, en cambio, vienen de larga data.

Reflejan graves falencias sociales que vienen heredadas y son anteriores a la revolución tecnológica del trabajo de los finales de los ’90.

La democracia, con más de 30 años, fue incapaz o impotente en abordar los problemas del empleo.

No es difícil de advertir. La ausencia de empleo está asociada al 30% de pobreza, y no es casualidad de que el trabajo en negro supere el 40%, o el empleo privado este estancado hace ya largo tiempo.

Existen 9,5 millones de personas con problemas de empleo de diversa índole, incluidos los desocupados.

Y a esto habría que agregar que se contabilizan 1,1 millón de jóvenes de 18 a 24 años que no estudian, no trabajan y no buscan trabajo.

Y en el empleo blanco, según un informe de Fundación Mediterránea, de cada 100 pesos de salario básico, el costo para el empresario es de 158 pesos, pero el ingreso de bolsillo que recibe el trabajador es de 87 pesos.

El escenario de dificultades se completa con otras restricciones externas.

Las inversiones, que crean empleo, fluyen de un lugar a otro del planeta de acuerdo a las ventajas comparativas y el capital humano acumulado.

Y a simple vista surge que ciertos incentivos regionales complican.

La brecha de salario industrial, en dólares, entre la Argentina y Brasil es de 116%, similar a la que hubo en 20 años atrás.

Y esto se completaría con la reforma laboral aprobada por Brasil.

Con Chile o México las diferencias son también muy fuertes.

La brecha, de cualquier manera, no tiene que ver solo con el salario neto.

Como reflejan los datos, la carga tributaria, de distinta índole, explica gran parte de esas diferencias.

Y a esto habría que adicionar otros costos asociados a la legislación.

Reforma tributaria

La reforma tributaria aparece más sencilla, aunque está lejos de serlo.

La actualización del Fondo del Conurbano, que abre aún más el debate sobre como se coparticipan los fondos con las provincias, tiene que ver también con los límites que se fijarán al gasto de los gobernadores y de las intendencias.

Las tasas municipales y los tributos provinciales tienen fuerte influencia en la presión tributaria.

¿Pero cuanto se recortará allí, y quién financiará la diferencia de gastos?

Y falta aún contabilizar el sistema previsional con un desequilibrio de 3 puntos del PBI.

Luego del triunfo electoral han aparecido reclamos de mayor acción oficial en estos puntos, aunque el macrismo seguiría apegado a su política gradualista.