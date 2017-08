Para muestra solo hace falta un botón

OPINIÓN

Sin dudas uno de los temas centrales en las discusiones de los últimos meses ha sido el brutal tarifazo que han sufrido los servicios públicos y, en particular, la factura de gas natural en nuestra ciudad. Si bien el malestar que genera haber recibido boletas impagables es un denominador común en la sociedad, lo que resulta más difuso es poder identificar cuál ha sido la postura y las propuestas concretas de los distintos espacios políticos ante esta situación de urgencia. Hay que aclarar que si bien no es un problema de raíz municipal, (las tarifas son impuestas a nivel nacional), merece un tratamiento especial para cada realidad territorial. Es ahí, entonces, donde queda en evidencia de qué lado está cada uno y hasta dónde las propuestas son cumplibles en la práctica o son, por el contrario, un mero instrumento de marketing para las redes sociales. Nota aparte merecen la pasividad y lentitud con la que han reaccionado a esta discusión el oficialismo y sus bloques aliados (Unión Ciudadana y Concertación Plural).

En ese marco general, podemos identificar tres proyectos de ordenanza diferentes que lamentablemente todavía se discuten hoy en el Concejo Deliberante.

En los últimos días, el oficialismo apareció con un proyecto de comunicación disfrazado de ordenanza con el que solicita al Ejecutivo dirigirse al ministerio de Energía para declarar a Junín como zona desfavorable, igualándola así a las ciudades del sur del país. A priori, una cruzada irrisoria si se tiene en cuenta que las temperaturas invernales promedio en nuestra ciudad no bajan de los 10°/12° en el trimestre mayo/julio, mientras que en las ciudades comparadas llegan a los -15° ó más (temperaturas bajo cero). Tampoco existe evidencia y/o experiencia real de algún municipio de la provincia de Buenos Aires que haya logrado éxito en este sentido. En definitiva no es más que una carta a Los Reyes Magos para dilatar la discusión, perder el tiempo y embolsar mientras tanto la mayor cantidad de recursos en concepto de Tasa Municipal que se cobra en la boleta del gas.

En segundo lugar, el bloque Unidad Ciudadana presentó un proyecto para ampliar la base de subsidio de la Tarifa Social Nacional con fondos del municipio. Un proyecto que no tiene medido el impacto financiero para las arcas municipales, es decir, desconoce cuánta plata tendríamos que destinar los juninenses para ampliar estos subsidios. Más aún, es de imposible cumplimiento, ya que no se permite la incorporación de otros conceptos en la boleta de gas según el Enargas. Al final, queda en un lindo video para el Facebook.

Finalmente, solo por cortesía, ya que fue el primer proyecto en ingresar (fechado 6 de julio pasado, casi dos meses), el bloque que presido -Junín para la Victoria- presentó un proyecto de ordenanza que establece la reducción de un 50% de la Tasa para el Financiamiento de Obras Públicas (recurso de libre disponibilidad) que se aplica sobre el importe facturado por Grupo Servicios Junín en concepto de consumo básico de gas. Según el Art 141° de la Ordenanza Impositiva 2017 es del 10% sobre el consumo básico de gas domiciliario residencial y del 3% sobre los usuarios encuadrados dentro de servicios generales. Por ello, al tratarse de una alícuota porcentual, el impacto nominal en el importe total a pagar por el vecino de Junín en la factura de Grupo Junín (empresa cuyo 90% de las acciones son de los juninenses) se vuelve una carga adicional al tarifazo e implica una transferencia de recursos de la ciudadanía de Junín a las arcas municipales. Este proyecto, de aplicación inmediata, solo necesita la voluntad política del Intendente a través de sus concejales para su aprobación.

Como dice el dicho, para muestra solo hace falta un botón. Entre un extremo y otro de la falsa grieta hay propuestas claras, concretas y que atienden la problemática de los vecinos sin dilaciones, utopías ni eufemismos.



(*) Concejal del bloque Junín para la Victoria.