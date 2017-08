La muerte del Amo

TENDENCIAS

El Amo clásico era aquel capaz de poner en riesgo su vida. Se trataba de su diferencia esencial con el esclavo que protegía su vida a cambio de su libertad.

Pero ahora ha surgido un nuevo Amo en la situación contemporánea de Occidente. No arriesga su vida, la sacrifica en su totalidad inaugurando una nueva figura del crimen y la muerte de carácter serial.

Más allá del entramado geopolítico del asunto y sus complejos y circulares vasos comunicantes, un “bárbaro” sin otro mandato que matar y morir, ha ganado la escena. No se trata de la violencia del oprimido descripta por Fanon, donde el lumpen se reinventa como sujeto político. No hay proyecto político ni destino emancipatorio alguno, solo se trata de una escalada mortal contra la vida occidental bajo la forma de una play station automática y aniquilante.

Se pueden analizar todas las corrientes islámicas que invocan la violencia y combatirlas, se pueden generalizar hipercontroles de diferente eficacia pero no será suficiente. Esta vez existe un “plus”, una pulsión de muerte absoluta, irreductible de modo definitivo, a una causa histórica exclusiva. ¿Era algo imprevisible o es justamente por ser imprevisible lo que se venía preparando desde hace mucho tiempo? ¿No anticiparon los pensadores de Occidente la figura de un hombre dispuesto a reducir todo a nada?

O todo esto será leído retroactivamente como una nueva forma bizarra y transnacional de una “lucha de clases” sin sentido histórico.

¿El nuevo tipo de maldad donde alguien se autodestruye para matar a otro es una invención del Islam o de Occidente?

Son preguntas que se formulan en el mismo tiempo histórico donde el Capitalismo engloba todas las acciones humanas.

Psicoanalista y escritor.