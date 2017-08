Elecciones 2017: volver al futuro

TRIBUNA DEL LECTOR

“En la próxima contienda, o batalla electoral por usar un adjetivo de esa época, tenemos paso más ó paso menos, el enorme desafío de elegir, entre la Civilización superadora a largo plazo o la ciénaga succionadora de la barbarie recurrente” (sic).

Esta frase no me pertenece sino que integra el cierre de un curioso y más que interesante comentario realizado por el Dr. Eduardo Sabus sobre un poema conjetural de Jorge Luis Borges del año 1943.

Es inevitable no encontrar en tales palabras un vínculo o una referencia a nuestro siempre, recurrente y pendular devenir político. ¿Podremos alguna vez salir de esta situación de empantanamiento a la que ha sido llevada nuestra sociedad y superar esta desgraciada grieta provocada por la exclusiva responsabilidad de una dirigencia inspirada en el resentimiento y la soberbia?

Tenía razón un observador político que explicaba que estamos ante una discusión de sordos en los que una parte de la población escucha y se informa con los medios que simpatizan con el oficialismo y la otra, que adhiere incondicionalmente al “relato” con un fanatismo a ciegas. De este modo será imposible que nos reconozcamos entre argentinos.

Es importante que identifiquemos claramente que esto no es culpa de la política sino de aquellos hombres y mujeres que transitan por los carriles de la política sin estar educados y formados para servir a su país. No tienen el más mínimo sentido de lo que es la ética, la honestidad y la responsabilidad que conlleva el desempeño de un cargo o candidatura.

No es posible encontrar en el escenario actual un gesto que permita descubrir algún tipo de reconocimiento a la obra o propuesta proveniente de un rival u opositor. ¿Acaso en nuestra ciudad alguien ha leído o escuchado algún elogio o reconocimiento al Intendente Petrecca por su gestión de parte de algún partido, dirigente u organización política extraña a Cambiemos?

Sin embargo, leemos a legisladores de la Región y que pertenecieron al gobierno anterior, anticipando que la autopista Junín - Chacabuco se paralizará en los próximos meses.

¿No sería mejor expresarse sobre cómo están avanzando las obras, sea en la autopista, la avenida de circunvalación, los desagües pluviales, la avenida Alvear, etc. y sumar ideas, sugerencias, proyectos nuevos o criticar y denunciar con fundamento los desvíos o emprendimientos que puedan resultar innecesarios, inoportunos o costosos ?

Decir cualquier cosa es enanismo puro. Es engañarse y engañar a los demás al aprovecharse de las necesidades y desconocimiento de la gente. Reconocer al otro y reconocer los logros y los propios errores es un acto de grandeza.

El gobierno ha dado muestra de su capacidad de reconocer los errores que ha cometido. Esto es inviable en una persona que, luego de tener el honor de ser presidenta de los argentinos, fue incapaz de asistir al acto de asunción de su sucesor. Por ello, me inspiró el comentario sobre el poema borgeano.

Porque es necesario que los cambios se profundicen y se puedan superar las muchas cuestiones aún no resueltas pero sin volver a ese pasado liderado por el resentimiento. ¿Qué es sino negarse a trasmitir el mando al nuevo presidente? Este pasado debe ser juzgado juntamente con sus protagonistas. Esta también es una tarea pendiente y una de las más importantes para la salud de la República.

Pero esta le toca a los jueces que hasta hoy han tenido un desempeño teñido de cobardía y sumisión al poder político de turno. Los reclamos de la población ya se han empezado a sentir. Los jueces respondieron absolviendo a Boudou. Es necesario que la presión del pueblo no ceda.

Es tan o más poderosa y eficaz que la del poder político. Ello alienta a que el pasado no defina el futuro. No volver al pasado equivale a volver al futuro y el futuro, en principio, es hoy.

Oscar Peretti DNI 4.973.732