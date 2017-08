TRIBUNA DEL LECTOR

Al intentar ir a San Juan desde la Ciudad de Buenos Aires por la Ruta Nacional 7 tuve que hacer aproximadamente 300 kilómetros extra por el corte de ruta por el desborde de la laguna La Picasa. Cuando paso por Vedia, veo una estatua del ex presidente Néstor Kirchner y me pareció de muy mal gusto. Legos de ser un prócer, parece una cargada. ¿Estatua en reconocimiento a qué? ¿A las obras no hechas o mal hechas, a las villas miserias, al hambre, a la ignorancia, al orgullo de ser pobre? La verdad no entiendo. Igualmente, cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Parece San Luis o San Juan donde todo es gracias al señor feudal; nunca vi tantos monumentos en agradecimiento a personas con cargos políticos. Creo que como argentinos merecemos otra cosa. Los monumentos están para verdaderos héroes.