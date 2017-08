Seis de cada diez juninenses dicen que llegan con lo justo a fin de mes

ENCUESTA EXCLUSIVA DE DEMOCRACIA

Seis de cada diez votantes que participaron del sondeo semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com, reconocieron que llegan con lo justo a fin de mes.

En efecto, ante la pregunta “¿Llega a fin de mes con lo justo?”, el 65 por ciento (46 votos) de los participantes de la encuesta virtual respondieron que “sí”, mientras que en la vereda de enfrente, el 35 por ciento (25 votos) contestó que “no”. En total votaron 71 lectores.

En sintonía con lo que pasa en el país

Al calor de la campaña, aparece otro indicador que no puede soslayarse sobre la realidad socioeconómica: casi la mitad de los argentinos confiesa que el dinero le alcanza "justo" para llegar a fin de mes.

Este dato surge de una investigación que acaba de procesar la consultora Ipsos Argentina, en la que queda de manifiesto cuál es el "clima de bolsillo" que experimenta buena parte de la clase media.

Así como a la mitad de los encuestados no le sobra ni le falta, la otra mitad se reparte del siguiente modo:

- Un 23% encuentra algunas dificultades para concluir el mes

- Un 17% asegura que llega sin problemas y hasta puede ahorrar

- Un 10% se topa con grandes adversidades en los últimos días

Frente a esta dura realidad del bolsillo, el Gobierno deberá echar mano a algún otro indicador que juegue a su favor. Tal indicador existe, pero no se basa en la "foto" de hoy sino, más bien, en las perspectivas de corto plazo.

De acuerdo con Ipsos, dos de cada tres argentinos cree que la inflación irá bajando progresivamente y que su poder adquisitivo, poco a poco, dejará de deteriorarse.

- Un 39% prevé que su salario se mantendrá en términos reales

- Un 32% estima que sus ingresos perderán contra la suba de precios

- Un 29% avizora que su capacidad de compra mejorará

El trabajo de Ipsos aporta una evaluación política llamativa: una buena mayoría aún se muestra optimista sobre la situación económica.

Concretamente, asegura que las cosas cambiarán para mejor pese a que el equipo económico, al menos hasta ahora, no haya podido reactivar el consumo ni darle nuevos bríos al crecimiento del país.

"Al principio de esta gestión, esa posición era coherente ante la expectativa de un nuevo Gobierno", asegura Brenda Lynch, directora de Cuentas y Comunicación de Ipsos.

"Transcurrido un año y medio, hay un alto grado de consenso sobre que la economía está mal pero que irá mejorando, y esto es algo que merece ser destacado", añade.

Los números recopilados por la consultora dan cuenta de una evaluación negativa del presente económico, pero a la vez permiten inferir que parte de la sociedad confía en que la situación será más auspiciosa con el paso de los meses.

De hecho, el 55% de quienes aprueban la administración macrista cataloga de "mala" a la actual coyuntura. Sin embargo, dentro de ese conjunto, un mayoritario 73% piensa que se irá revirtiendo.

Del otro lado de la "grieta" -es decir de quienes no comulgan con las ideas del Gobierno- sólo uno de cada diez considera que el Presidente tendrá éxito con sus medidas.

"Desde el punto de vista político, un punto clave que revela el estudio es que muchos argentinos identifican a Cristina Kirchner como la responsable de este presente. La ‘pesada herencia´ sigue teniendo peso en la opinión pública", comenta Lynch.

¿Quiénes se muestran más críticos con la gestión Macri, las mujeres o los hombres? Del sondeo se desprende que las primeras.

"Ellas son las que, mayoritariamente, se ocupan de hacer las compras y entonces notan más de cerca el deterioro del poder adquisitivo. Son, claramente, las más disconformes con la gestión macrista", indica la experta.