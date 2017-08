OPINIÓN

El Concejo Deliberante es el espacio donde las diversas miradas de la ciudad se encuentran y se expresan. Institución fundamental de nuestra democracia representativa, allí se debaten y diagraman aquellas directrices que ordenan nuestra en vida en la ciudad, controla los actos de gobierno y es guardián de la transparencia.

Es por ello que estamos convencidos que en estas elecciones es fundamental multiplicar las voces que se escuchan, refrescar su agenda, abrir las puertas del Concejo a una mayor participación de la ciudadanía, impulsar nuevos debates y acuerdos que permitan avanzar hacia la ciudad que queremos.

Durante estos días reflexionamos con los vecinos sobre las decisiones de gobierno y surge que se toman de manera unilateral, o detrás de un escritorio, o bien de acuerdo a lo que marcan los sondeos de opinión.

Vivir en democracia no es solamente votar cada dos años sino participar activamente de las definiciones que marcarán nuestros destinos en la ciudad y para eso el rol del estado es fundamental, como promotor de espacios para que nuestras opiniones, prioridades, saberes, sean tomados en cuenta. Apelamos a las mesas de gestión para pensar la ciudad a largo plazo, participativamente, representando allí a todos los sectores que estén involucrados en cada temática.

Hay metodologías diferentes para lograr acuerdos en políticas públicas legítimos, sustentables en el tiempo. Y allí, el gran desafío del Junín del Bicentenario es abrir de manera institucionalizada, con reglas claras, con alcances y límites, definitivamente espacios para discutir los temas bisagras de la ciudad.

Proponemos otros métodos para construir, no para declamar consignas, sino para pensar en profundidad. Por ejemplo, en un Programa de Movilidad Urbana, en donde se hable de transporte, presupuesto, tránsito, educación vial, infraestructura, planificación urbana.

Lo mismo cabe para el debate de una Ciudad Sostenible, y hablar de Residuos Sólidos Urbanos, de la conveniencia o no de cooperativas de reciclado, de la separación en origen, de los fondos necesarios para sanear el basural a cielo abierto que hoy tenemos, de la responsabilidad social empresaria para con el ambiente.

O pensar juntos en un Plan de Descentralización de la ciudad para fortalecer a cada uno de los barrios, dándole un nuevo rol a las sociedades de fomento, promoviendo juntas vecinales, acercando los servicios y programas del municipio a la gente, la cultura, el deporte, la recreación, jerarquizando el espacio público de una manera más equitativa entre los barrios.

Proponer herramientas impositivas para ampliar el presupuesto municipal, retomar los espacios de promoción de las inversiones, de la generación de empleo, del impulso del turismo, el rol de la universidad y los nuevos profesionales. Estas son nuestras preocupaciones y sabemos que nadie puede hacerlo sólo. Ni siquiera quien saca todos los votos. La ciudad del Bicentenario necesita de todos y allí, nuestra necesidad de innovar con los métodos, abriendo los lugares de participación.

Durante estos días también entendimos que era importante ser un espacio político que escucha, no que aturde, sensible a la agenda de los vecinos, respetuoso de las diversas realidades. Creemos en otra forma de hacer política y parte de los acuerdos del Bicentenario es entender que esta historia no empezó ni terminará con nosotros. Así como nuestros abuelos pensaron la ciudad que tenemos hoy, debemos nosotros pensarla a diez años. Por suerte, no tenemos que explicarle a la gente que nos parecemos.

Ya nos conocemos, compartimos cada día lo que nos pasa como comunidad. Tampoco negamos la política, al contrario, es la herramienta para transformar las cosas y queremos que más se sumen, así la oxigenan, la nutren, la revalorizan. Tenemos que saber sumar, sin mirarnos de reojo, sino abrazar al que comparte con nosotros una visión, un sueño.

Estos son nuestros compromisos para llevar al Concejo Deliberante. Nos comprometemos con lo que podemos. Y si ponemos en agenda estos debates, no hay dudas que desde una banca se puede mucho. Les pedimos que en agosto nos acompañen con su voto de confianza, cortando la boleta para poder ser opción en octubre y empezar a construir el Junín que soñamos para desarrollar plenamente nuestros proyectos de vida.

(*) Candidato a concejal por la agrupación Junín Bicentenario.