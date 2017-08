Los doce males de la herencia recibida y los frutos de los brotes verdes

OPINIÓN

Uno no pretende en este artículo cargar la nota sobre la herencia recibida, pero enumeraremos una serie de males que recibió el nuevo gobierno y veremos qué ha hecho para tratar de resolverlos, cómo marcha la economía hoy en día para intentar clarificar cómo está la situación económica actual y cómo se avizora el futuro de nuestro país.

Entre otras dificultades secundarias, Cambiemos recibió el gobierno con: 1) Brecha del dólar blue con el oficial. 2) Default.3) Desempleo. 4) Inflación. 5) Déficit energético. 6) Déficit fiscal. 7) Atraso cambiario. 8) Riesgo país alto. 9) Reservas en baja. 10) Emisión monetaria. 11) No recepción de préstamos y12) Recesión.

Brecha del dólar blue: Primer gran logro del gobierno, levantó el cepo cambiario en la primera semana después de la asunción, pese a las voces de los temerosos que decían que no se podía y ahora pregonan que se pueden bajar los precios poniendo un cartel.

Default: El arreglo con sus cuentas internas y externas es piedra angular de cualquier economía sana. Se terminó con este problema.

Desempleo: La situación del desempleo no ha cambiado estructuralmente pero podemos referir que en el mes de mayo se crearon 40000 puestos de trabajo netos en el sector privado y la creación de empleo en junio y julio, si bien no está cuantificada, es mucho mayor aún.

Inflación: Si bien cumplir la meta del 17 % de inflación para el 2017 es difícil de cumplir, la tendencia es claramente a la baja, lo cual repercutió en una suba del salario real del 4 %.

Déficit energético: Principal causa de nuestro déficit fiscal y causa por la que más fue criticado el gobierno, el aumento de tarifas, la cuestión central es que los subsidios en este sector y en el transporte, fuente de corrupción del gobierno anterior, bajaron estrepitosamente y fundamentalmente se mejoró en la prestación de los servicios públicos, sobre todo en el de luz.

Déficit fiscal: cuando existe déficit fiscal, se puede financiar de tres maneras. Con endeudamiento, con pago de reservas o con emisión monetaria. El default declarado y la interminable caída de reservas durante el gobierno anterior, dejaron a la emisión monetaria como única salida con la inflación como corolario. El arreglo con los holdouts, la vuelta a los mercados de créditos y la más que duplicación de las reservas le permitió al gobierno hacer un mix de las tres cosas, con una política monetaria prudente antiinflacionaria y un endeudamiento como estrategia general de largo plazo, en la cual el crecimiento económico sea superior a los intereses a pagar y el déficit fiscal cada vez menor en términos del PBI.

Atraso cambiario: El atraso cambiario recibido y su supuesta continuación que fue una de las críticas persistentes que recibió el gobierno durante un año y medio, fue corregido vía tipo de cambio flexible. Hoy, nadie habla más de ello.

Riesgo país: Cayó desde niveles donde no se podía pedir un peso, dólar o euro prestado a una tasa de interés razonable y cada vez más baja.

Reservas en baja: Se recibieron reservas por poco más de 20000 millones de dólares y hoy, tras efectuar pagos importantes de deuda heredada, es mayor a 47000 millones, lo que muestra una economía sólida y solvente.

Emisión monetaria: Lo justo y necesario escoltando el crecimiento económico cosa de acompañar el descenso de la tasa inflacionaria.

No recepción de préstamos: Lo que necesite, a la Argentina se le presta, cada vez a una tasa de interés menor y a un plazo mayor.

Recesión: La pregunta del millón. ¿Se acabó la recesión? Cuando le comenté a un contador amigo que estaba escribiendo una nota sobre este tema me abrumó de datos que no solo muestran la mejora en la economía argentina, sino también en la provincia de Buenos Aires que administra María Eugenia Vidal y en nuestra patria chica, Junín, que gobierna Pablo Petrecca. A saber: la construcción creció un 17 %. La industria un 6,6 % en junio, sobre un 3,3 % que ya había crecido en mayo. 40.000 nuevos puestos de trabajo en mayo. Un crecimiento del 10% en las exportaciones. Se producen más autos, un 32,4% más. La venta de motos se duplicó en el primer semestre del año. Más casas, un 41% más de escrituraciones de inmuebles. 18% más de minerales no metálicos sobre todo vidrio y cemento. Más alimentos, 3,2% con un 9,3% más de carnes rojas y un 17,8 % más de bebidas, todo junto generando mayor empleo. El empleo formal en la construcción subió casi un 10%.El turismo creció un 10%. Aumentaron los créditos, desde los hipotecarios y prendarios hasta los de montos menores para jubilados a través de Argenta a un 24 % anual. Solamente en julio se otorgaron 5000 millones de pesos en créditos para vivienda. Subió un 32% la recaudación impositiva, principalmente el IVA, lo que demuestra un mayor consumo. Lo recaudado en la provincia de Buenos Aires aumentó un 40,5 % impulsado sobre todo por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, lo que refuerza la hipótesis de un mayor consumo. Sube el empleo, el salario real muestra una mejora del 4%. Hay un brote de cuentapropismo, que explica el 60 % del crecimiento del empleo. En Junín se habilitaron más de 170 comercios e industrias en lo que va del año, se destacó un repunte de la hotelería los fines de semana y la obra pública generó 550 puestos de trabajo directo.

Por último querría aportar un dato final por su importancia futura. El despacho de ladrillos huecos aumentó un 9%. Esto muestra que la economía no solo empezó a crecer por el aporte del Estado con la obra pública, sino también a través del dinamismo del sector privado que es quien en definitiva nos podrá sacar adelante. Quienes estudian la economía de los ciclos saben bien que todas las economías del mundo tienen expansiones llegan a un máximo comienzan, a bajar con una recesión, tocan fondo y comienzan nuevamente a subir. Lo que también saben muy bien es que no todas los sectores y variables económicas suben o bajan al mismo tiempo. Una de las que “avisa” antes, es la construcción. Cuando la construcción empezó a subir solo resta esperar que empiecen a subir todas las variables de la economía, por lo que podemos afirmar, sobre base científica, que “lo mejor está por venir”.

(*) Ex secretario de Hacienda de la Municipalidad de Junín.