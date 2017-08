Piden que no prescriba la causa contra Jorge Godoy

PANORAMA JUDICIAL

El fiscal federal Federico Delgado pidió que no prescriba la condena contra el extitular de la Armada Jorge Godoy de dos años de prisión en suspenso por espionaje ilegal desde la base aeronaval Almirante Zar en Chubut entre 2002 y 2006.

Ocurre que la sentencia del exjefe de la Armada y el ex subjefe Almirante Benito Rótolo, de un año y ocho meses, fue ratificada en marzo de este año por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal y al límite de cumplirse los dos años desde que fuera impuesta por primera vez.

La investigación se inició en 2006, cuando se descubrió que existía una red de espionaje ilegal en la base militar en Trelew desde la cual se realizaban tareas de inteligencia sobre dirigentes políticos, sindicales, sociales.

Fue la denuncia hecha por el testimonio del cabo Carlos Ariel Alegre y que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) llevó a la Justicia, la cual es querellante en la causa.

Para ello, los marinos realizaban fichas en las que volcaban información sobre las "víctimas" del espionaje en donde constaban la actividad política y su línea ideológica, en clara violación a las leyes de Defensa Nacional, de Inteligencia y de Seguridad Interior.

Incluso, para las tareas de espionaje realizaban seguimientos y escuchas ilegales.

En el 2012 ya habían sido condenados una docena de marinos acusados de realizar las fichas de seguimiento, pero la acusación llegó hacia Godoy y su entonces segundo pues se sospechó que eran quienes habían impartido las órdenes a sus subalternos.

Entre los casos de seguimiento realizados existió el de la exministra de Defensa Nilda Garré; el de integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo; el juez federal de Rawson, Hugo Sastre; y dirigentes políticos y sindicales entre otros.

En 2012 el juez federal de Rawson subrogante Enrique Guanziroli condenó a 13 marinos con penas de entre seis meses y un año y medio de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionarios público.

En marzo de 2015, el juez federal Sebastián Casanello impuso a Godoy la pena de dos años y a su segundo, de un año y ocho meses, ambas en suspenso, y les fijó la obligación de realizar cursos sobre derechos humanos y derecho constitucional.

Las defensas apelaron pero la Sala II de la Cámara Federal de Casación jugó al límite y confirmó las mismas a pocos días de cumplirse los dos años desde la fijación de las condenas, con lo cual los abogados ahora se presentaron ante Casanello aduciendo que la causa está prescripta.

En paralelo a ese planteo, los abogados apelaron el fallo de Casación ante la Corte Suprema de Justicia con lo cual la condena aún no está firme.

Poco antes del inicio de la feria judicial que ya termina, el fiscal Delgado se presentó ante Casanello para rechazar la prescripción y solicitar la continuidad de la causa.

Delgado argumentó que en la causa fueron condenados marinos que al día de hoy siguen siendo integrantes de la Armada, a la sazón, funcionarios públicos, y por tal motivo la causa no está prescripta.