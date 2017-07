La gran mayoría está a favor de bajar la edad de imputabilidad

ENCUESTA EXCLUSIVA DE DEMOCRACIA

La gran mayoría de los juninenses que participaron de la encuesta semanal de Democracia, que se publica en www.diariodemocracia.com, se expresaron a favor de bajar la edad de imputabilidad de los menores.

En efecto, ante la pregunta “¿Está de acuerdo con la baja en la edad de imputabilidad?”, el 90 por ciento (74 votos) respondió que “sí”, mientras que en la vereda de enfrente solo el 10 por ciento (ocho votos) contestó que “no”. En total participaron del relevamiento virtual 82 personas.

En el país también están a favor de bajar la edad

Un reciente estudio de Management & Fit asegura que el 68,8 por ciento de los consultados está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad, en cambio apenas un 24,1 por ciento de los consultados rechazó la iniciativa.

El sondeo fue realizado por teléfono a 2.000 personas de entre 16 y 70 años en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, entre el 20 y el 24 de enero.

El 65,3 por ciento asegura que la iniciativa servirá para reducir la inseguridad. Entre quienes están de acuerdo con el proyecto, un 86 % cree que habrá menos casos.

Proyecto oficial

El pasado 9 de julio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, anunció que la primera versión del proyecto gubernamental de reforma del sistema penal juvenil está terminada y confirmó que la edad de imputabilidad que propone llevar al Congreso es de 14 años para delitos gravísimos y de 15 años para delitos muy graves.

"El proyecto está terminado en su primera versión, después de un año y medio de trabajo y en los próximos 15 días habrá reuniones con los ministerios involucrados para terminar de ajustar detalles", señaló el ministro de Justicia, Germán Garavano, al aludir al proyecto de reforma del sistema penal juvenil.

Garavano, encabezó varias mesas de debate por la reforma del sistema penal juvenil.

Consultado sobre la letra chica de esa primera versión, Garavano indicó que "para penas mayores de 24 años", la edad que están proponiendo es de "14 años", y para "delitos muy graves -con penas mayores a 15 años-, la edad de imputabilidad sería de 15 años". Se trata, en el primer caso, de homicidios agravados, y en el segundo para violaciones y robos con armas, entre otros.

Sobre los plazos, sostuvo que si hay consenso el proyecto será enviado al Congreso antes de las elecciones legislativas de octubre próximo o luego de ellas si no hay acuerdo entre las principales fuerzas políticas.

Garavano señaló que en cualquiera de los dos casos se buscará "cumplir con lo que dijo" el presidente Mauricio Macri, quien se había comprometido proponer un régimen penal juvenil que reemplace al actual, que data de los años de la última dictadura cívico militar.

Montenegro: "La ley penal necesita una modificación"

En diálogo con Democracia, esta semana, Guillermo Montenegro, precandidato a diputado nacional por Cambiemos, afirmó: “Creo que hablar solamente de una medida en un problema multicausal como es la seguridad y el tema de la droga es un error. Está claro que la ley penal de Argentina necesita una modificación en cuestiones como la minoridad ya que la última modificación en relación a esto fue en el gobierno de Videla con lo cual está claro hacer un cambio. Ha cambiado la modalidad delictiva y la edad de las personas que cometen los hechos: no solamente hablando de la baja de edad de imputabilidad se va a corregir un flagelo como es la droga. Esto además se resuelve más fácil con la presencia del Estado como lo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires con la posibilidad de contar con Centros de Primera Infancia y de ir a buscar a estos chicos tratando de ver cuál es la solución en el mano a mano. Me parece que sin un trabajo en conjunto de todo el Gobierno tanto municipal, provincial y nacional, no habría ningún resultado. Es importante no mentir, juntarse con la gente para ver la necesidad que tiene la sociedad de luchar contra la droga y ver cómo trabajar con los menores sin hablar de la edad de imputabilidad”.