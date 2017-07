Otro tarifazo electrizante

OPINIÓN

En estos días los juninenses, como la mayoría de los bonaerenses, estamos recibiendo la nueva factura por el servicio de electricidad. Aún no terminamos de encontrar la forma de hacer frente a la de gas, cuando nos llega esta nueva cachetada con aumentos desesperantes.

La Gobernadora había autorizado en mayo a las empresas proveedoras un aumento que variaba según la zona de la Provincia: en el caso de EDEN era de 75%. Pero dada la desmesura de ese número, que nada tenía que ver con la inflación sufrida desde el último aumento, el juez Federico Arias dictó un amparo para dejarlo sin efecto hasta tanto se reconsidere el principio de razonabilidad de tal medida.

En ese momento ya advertimos los perjuicios que acarrearía un tarifazo así, no solo al bolsillo ya perforado de las familias, sino al nivel de actividad económica que ya lleva 19 meses de recesión. Retirar de la circulación y el consumo una masa de dinero como la que se llevaría EDEN y el gobierno de Vidal es la declaración de muerte de numerosas empresas.

Y como el gobierno se declara respetuoso de las leyes, y como se declara atento a las justas demandas de los ciudadanos, y como se declara siempre dispuesto al diálogo constructivo, entendimos que quedábamos a resguardo de este nuevo saqueo por lo menos hasta que nos avisen que el amparo ya no tenía vigencia.

No encuentro en la prensa gráfica una sola novedad que cambie ese estado de cosas. Sin embargo, las boletas vienen con el aumento no autorizado. Cada uno de nosotros debería, en consecuencia, pedir explicaciones a ese 0800 que figura en la factura. Yo lo hice. Déjenme contarles la respuesta, pues aún dudo que esto haya sido posible.

Como mi pregunta no figuraba entre las posibles para el agente que me atendió primero, fui derivado a otro sector (supongo que a la oficina "sitegustabienysinotambién"). Ahí me dijeron que efectivamente el amparo está vigente, pero que la factura fue emitida en un breve lapso en que fuera suspendido, por lo que se hizo con el aumento. Ante mi objeción de que me la refacturen según la ley vigente a hoy, me lo denegaron.

Como dice el Moreira de Favio: "Verdad nomás ha de ser que antes de la parición conoce el burro la cría". Me contestan que pague como está, y que si al momento de emitir la nueva factura el amparo aún está vigente, entonces sí me acreditarán lo pagado de más (temo que sin gratificarme con el producido financiero por haberme laburado mi plata).

La semana pasada un funcionario local intentaba demostrar que la economía estaba repuntando porque se habían otorgado 169 nuevas habilitaciones, lo que constituía una mejora respecto a 2016.

Si ante esto usted desconfía de su percepción, si empieza a dudar si realmente vio todos esos locales cerrados en la zona céntrica, si cree que ya no debe preguntarse cuántos de estos nuevos emprendimientos son la consecuencia de una indemnización que se destina a auto empleo precario... entonces el funcionario habrá tenido éxito.

(*) Precandidato a concejal de Junín por Unidad Ciudadana.