Scioli, en la mira de Lilita

No son pocos los que piensan que una eventual expulsión de Julio De Vido de la Cámara de Diputados podría anticipar una situación parecida para Cristina Kirchner. Pero la ex presidenta no figura en los planes inmediatos de Elisa Carrió, la principal ideóloga de esta jugada de Cambiemos. En cambio, el que aparece primero en esa lista es Daniel Scioli. La jefa de la Coalición Cívica puso en la mira los vuelos de campaña que hizo el entonces gobernador, tanto dentro como fuera del país. Y más allá de las cuestiones anecdóticas como la presencia de la modelo Gisela Berger, sospecha que esa empresa de charter aéreo tendría una vinculación con el ahora candidato a diputado.