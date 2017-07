El conflicto docente, un ejemplo de lucha

OPINIÓN

El cierre del conflicto docente -con la aceptación de los seis gremios- de un aumento del 27,4% deja certezas pero también interrogantes. En efecto, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, ofreció inicialmente un incremento del 18%, con el argumento de que la Provincia estaba quebrada. Se inició así un largo conflicto, de siete meses, colmado de amenazas a los maestros y dirigentes, a quienes se los hizo responsables del conflicto, enfrentándolos con las familias, tratando de desunir a los sindicatos.

Hubo, en esos meses, descuentos confiscatorios del salario, listas de huelguistas, “anticipos de haberes a los que no se plegaban”, reuniones en la gobernación sin propuestas, las que finalmente subieron a cuentagotas, para llegar al ofrecimiento actual del 24%, más 3 puntos de recomposición, a un mes antes de las elecciones.

Todo permite concluir que el dinero estuvo siempre, que la Provincia no estaba quebrada. La Gobernadora jugó a la baja del salario, al desgaste de los docentes y de sus organizaciones sindicales y sobre todo a romper el Frente Gremial.

Mientras esto ocurría, Vidal se alineó con Macri y Bullrich en el desconocimiento de la ley de financiamiento educativo y de la paritaria nacional. Fue la estrategia nacional y provincial: desunir para gobernar, castigar a los rebeldes, “provincializar” los conflictos.

Pero la unidad de los docentes venció la negativa de la Gobernadora, se obtuvo una oferta superadora del 24%, más 3 puntos de recomposición, y se seguirá conversando por lo que falta.

Reforma ¿educativa?

La Alianza Cambiemos presentó al Congreso Nacional, en marzo pasado, un proyecto de reforma educativa, el plan maestro (sin maestros) y a tono con ello, comenzó a circular informalmente una propuesta de reforma en el nivel secundario, enmarcada en un discurso de mejorar la calidad de la educación. El diagnóstico para el Plan Maestro son los resultados de una evaluación estandarizada, diseñada por una agencia internacional (Aprender 2016). Los menos informados de ese proyecto de reforma educativa son los docentes, las universidades nacionales, los institutos superiores, los sindicatos. Se deja de lado la experiencia docente, investigaciones, conocimiento acumulado.

De hecho, días pasados, en su visita a Junín, la directora de Nivel Secundario de la Provincia fue entrevistada junto al jefe regional de Educación (integrante de las lista de candidatos locales de Cambiemos), y allí hicieron referencia a la secundaria como un desafío. Sus declaraciones son amplias, se parte de un diagnóstico no explicitado. Se enuncian objetivos genéricos. No se habla de financiamiento. Ni de metas regionales y locales. Se habla de consensos, de proyectos por escuelas. Hacen referencia a la inclusión educativa y las necesidades de los jóvenes pero no menciona las bajas en los programas Progresar que han dejado en Junín a estudiantes secundarios, de la modalidad adultos, de institutos superiores y universitarios sin la ayuda de 900 mensuales.

La gestión de la que es candidato el jefe regional desconoce la ley de financiamiento educativo, se niega a convocar a la paritaria nacional, el Plan Maestro centraliza las mejoras de la educación en el funcionamiento escolar, omite las estructuras de cada jurisdicción, los estatutos provinciales. Tampoco tiene en cuenta como condicionantes de la educación las situaciones socio-económicas, las geográficas, las diversidades culturales.

Algunas preguntas

¿Es válido hablar de inclusión educativa sin mencionar las condiciones sociales de los jóvenes, adultos, niños que asisten a las escuelas? ¿Se puede hablar de una nueva secundaria sin acuerdos paritarios? ¿Sin mejorar la infraestructura escolar? ¿Por qué las autoridades responsables de esta nueva secundaria desfinancian los programas de capacitación en marcha? ¿Consideran las autoridades educativas de la gestión Cambiemos que el Programa de Educación Sexual Integral puede implementarse sólo con la buena voluntad de capacitarse de los docentes?.

(*) Concejal de Junín por el bloque del FpV.