La inseguridad vuelve al primer plano en la contienda electoral

CON FOCO EN EL CONURBANO BONAERENSE

Todos los días aparece un caso distinto, en algún distrito del Conurbano. Los noticieros de la TV mandan sus móviles al lugar de los hechos y retratan un común denominador: delincuentes que asesinan a un vecino para robarle el auto o simplemente un par de zapatillas. Lo hacen sin ningún miramiento. La Policía no logra impedir esos asaltos violentos y las ambulancias llegan muy tarde.

Por cierto que ese dramático cuadro de situación no es nuevo, pero la mayoría de las encuestas realizadas en junio pasado detectaron un aumento de la preocupación de la sociedad sobre este asunto, al compás de una tenue baja de las quejas por la situación económica, que predominaron en la población del Gran Buenos Aires en buena parte de 2016 y los primeros meses de este año.

Por eso no será casual que las principales fuerzas políticas de la Provincia pondrán el foco en la inseguridad en las próximas semanas.

Por caso, la gobernadora María Eugenia Vidal lanzará una aplicación para denunciar narcos y corrupción policial junto a su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y al tercer candidato a diputado nacional por Cambiemos, Guillermo Montenegro.

A su vez, Sergio Massa –primer postulante al Senado nacional por el frente 1País- ya empezó a recorrer el Conurbano para promover un sistema de alarmas vecinales similar al que se aplica en Tigre desde hace varios años. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados denunciando la inseguridad, sino que generamos herramientas para combatirla”, dijo en una visita a Merlo.

Condimentos políticos

En ese populoso distrito del oeste del GBA se registra, de acuerdo a los especialistas, la segunda mayor cantidad de asesinatos de toda la Provincia, sólo detrás de La Matanza.

Aunque el departamento judicial que lidera este ránking negativo de inseguridad es el de Lomas de Zamora. Esa región del Conurbano está sazonada con condimentos políticos.

El más notorio de ellos es que allí mandan los intendentes que engrosan el caudal electoral de la ex presidenta Cristina Kirchner. Entre ellos se encuentra Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), que atraviesa por un momento político delicado tras el estallido del sistema de protección en torno a la feria La Salada. Aunque en la Gobernación prefieren no atacarlo en forma directa. Sin embargo, fuentes cercanas a la gobernadora Vidal aseguraron que el jefe comunal lomense ya recibió “70 millones de pesos en fondos de seguridad” por parte de la Provincia. Los intendentes que apoyan a Cristina Kirchner tienen un problema extra: la primera candidata a senadora nacional por la Unidad Ciudadana no hace mención alguna al tema de la inseguridad.

De hecho, en la lista que encabeza la ex presidenta no hay ningún especialista o referente sobre esta problemática. Inicialmente se había dispuesto un lugar para Agustina Propato, la mujer de Sergio Berni, que tuvo un cargo en el Ministerio de Seguridad nacional. Pero finalmente no apareció en la nómina. La ex ministra Cecilia Rodríguez figura como asesora del Instituto Patria.

En la lista de Florencio Randazzo, en tanto, tampoco aparece reflejada la intención de dar un combate contra la inseguridad, aunque el propio candidato a senador nacional dijo que “la seguridad y el empleo son los principales problemas que afectan a la provincia de Buenos Aires”.

Randazzo dijo incluso que la inseguridad no preocupa “a los que viven en los countries” sino a los vecinos de localidades de clase media y baja. Lo afirmó tras destacar que él vive en un barrio de La Plata, sin los beneficios de la seguridad privada. En el oficialismo, en tanto, destacan que Vidal encaró una reforma de la Policía, que es vista por la población como una parte del problema.

No obstante, cerca de la Gobernadora señalan que de los 419 policías que fueron presos por casos de corrupción, sólo 151 siguen detenidos y el resto recuperó la libertad.

Es una forma de advertir que el Poder Judicial tampoco acciona de manera eficiente en el combate contra la inseguridad. “La Policía se te anima porque siente que la máxima sanción es la exoneración”, explican.

En este contexto, no debe llamar la atención que la inseguridad vuelva a estar en el centro de la escena política y electoral en los próximos meses. Los sondeos de opinión realizados en el Conurbano y en otros puntos de la Provincia ya comenzaron a reflejarlo, puesto que se trata de un problema irresuelto. Y los comandos de campaña lo toman como insumo para sus candidatos.