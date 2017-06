El clima y los hechos políticos internacionales: su influencia en los mercados agropecuarios

ENFOQUE

En la actualidad estamos viviendo tiempos distintos donde la catarata de hechos extraños o poco usuales impactan frontalmente en las decisiones de aquéllos que mueven sumas millonarias en inversiones.

A esto debemos agregar a los "conocidos" fondos de inversión, que toman decisiones por las noticias y/o rumores de lo que podría pasar, sin esperar de que la propia realidad confirme o no dichas noticias.

Así es como se magnifican las subas y bajas de los precios de todos los comodities y, en especial, de los agropecuarios.

Nuevamente el clima está jugando una mala pasada en gran parte de la Pampa Húmeda. Excesos de precipitaciones, lagunas desbordadas, campos anegados desde hace tiempo, terrenos que no se pueden pisar con las maquinas, campos con un perfil de terreno demasiado cargado de agua que no permite prepararlos para la siembra de la fina.

Hay una cosecha gruesa todavía atrasada, con campos que se encuentran sin posibilidades de ser recolectados, ya sea por el agua que existe en el propio terreno o porque los caminos vecinales se encuentran inundados o cortados directamente.

La periodicidad de las precipitaciones fue notable, con fuerte caída de agua en poco tiempo. Todo esto genera incertidumbre sobre las posibilidades que tienen los chacareros de terminar la zafra y de saber cuánto será el volumen cosechado.

El presidente Donald Trump con importantes inconvenientes en relación a posibles lazos no convencionales con Rusia generó movimientos políticos fuertes, con idas y vueltas y reacciones de todo tipo, destacándose la huida de los inversores de los mercados de acciones y comodities.

Esto hizo caer fuerte las cotizaciones de casi todos los productos. La actual posición del presidente Trump frente al acuerdo de París en relación al cambio climático, genera dudas sobre el futuro de las producciones agropecuarias.

Si Estados Unidos decidiera bajar el consumo de etanol y biodiésel, automáticamente quedarían sin utilizar más de 100 mil toneladas de maíz y varios miles de toneladas de soja que se usan en los Estados Unidos para la elaboración de estos combustibles.

Esta sobre oferta norteamericana impulsaría importantes bajas en los valores de los comodities agropecuarios. Un tema doblemente preocupante. Por un lado el climático y por el otro la incidencia en la conformación de los precios.

En Brasil la cosa no es más sencilla. El presidente Temer se encuentra desde hace tiempo, inmerso en posibles hechos de corrupción, la cual es profunda y se encuentra enquistada en todos los estratos de la política brasileña. Hasta han aparecido grabaciones donde supuestamente el propio mandatario solicita sobornos.

Automáticamente los mercados reaccionaron, se cayó la cotización internacional de la soja más de 12 dólares en una jornada, considerando los analistas que los productores brasileños estarían vendiendo su soja ante la baja de la cotización del real y la problemática política.

También cayeron las cotizaciones internacionales del maíz y del trigo, influenciado por los inconvenientes antes mencionados.

Con China la situación sería diferente en relación a nuestro país. El viaje de nuestro presidente Mauricio Macri al gigante del sudeste asiático fue muy bueno, lográndose firmar muchos acuerdos comerciales con interesantes posibilidades de aumentar el comercio de ambas naciones.

Recordemos que China es comprador de gran cantidad de productos agropecuarios que son elaborados por nuestro país. En este caso, lo que ocurre con China sería una buena noticia para la Argentina, aumentando las exportaciones a ese destino. Debemos considerar que el gigante del sudeste asiático aumentó sus importaciones un 20% en el primer cuatrimestre de este año.

El mundo árabe con una nueva fractura. Países que rompen relaciones con Qatar, generando zozobra no tan solo en esta región sino en todo occidente. Nadie puede imaginar cómo puede culminar esta situación y como podría influir en el comercio granario mundial.

La continuidad de hechos terroristas en diferentes partes del mundo, hacen que los analistas comiencen a considerar diversos escenarios posibles ante el advenimiento de que se profundicen los mismos, en agresividad y destinatarios. La sensación es que ningún país estaría a salvo de poder llegar a sufrir algún tipo de atentado.

Muchos se preguntan qué llegaría a pasar si el terrorismo comienza a realizar hechos que comprometan la seguridad alimentaria, como infestación del agua potable o de alimentos de primera necesidad.

Recordemos que los inversores, los fondos de inversión y aquellos que pueden llegar a apostar a algún tipo de producción, cuando ocurren las cosas antes mencionadas, automáticamente desarman sus posiciones (venden) y esperan con el dinero en "cash" (disponible) viendo que posibilidades se les presentan en un futuro.

Y esto, complicará las cotizaciones de los granos, y los precios que recibirán nuestros chacareros, pudiendo llegar a profundizarse bajas en las cotizaciones.

Es un año complicado desde el aspecto de la ocurrencia de hechos políticos de nivel internacional.