¿La medida Importa?

MARKETING APLICADO

Diarios, radios, televisión, eventos, vía pública, auspicios deportivos o culturales. Revistas, pantallas gigantes, vehículos en movimiento, camisetas de fútbol, redes sociales y un sin fin de propuestas informales que emergen en tiempos de crisis ¿Alguna vez te preguntaste si existe manera de medir el beneficio de las diferentes formas de hacer de publicidad?

En primer lugar, lo más importante es definir un presupuesto, por mínimo que sea, ya que de esta manera estarás evitando reacciones impulsivas y esporádicas que por lo general son más costosas. No la sobre-estimes, la publicidad no genera resultados mágicos, por el contrario, debe ser una actitud constante y planificada para que tu marca crezca en la consideración de la gente.

¿Dónde, cómo, cuándo y por qué?

La publicidad es una herramienta del pensamiento comercial. El punto de partida es identificar el objetivo de la acción, de otro modo solo estarás gastando plata. El medio, mensaje, tiempo y motivo por el cual hacés la inversión tiene que estar pre-definido, de otra manera nunca vas a poder medir resultados.

¿Todo se puede medir?

Una marca es un recurso comercial que tiene un valor en la mente de las personas. Ese valor es un intangible que se construye a partir de un conjunto de percepciones. El producto o servicio, el espacio donde lo vendés, la atención, el precio y demás cuestiones definen cuanto esta dispuesto a pagar un cliente por lo que ofrecés. No todo se puede medir, hay acciones de valorización de marca que solo se perciben en el mediano plazo. Ahora bien, si lanzamos una promoción por tiempo limitado y elegimos los medios adecuados, al final podremos ver los resultados concretos de esa acción y si la clave del éxito o fracaso fue el producto o la difusión.

¿Para qué sirve la publicidad?

Hablar de “la publicidad” en términos absolutos es un error. No existe una generalización semejante. Si bien es tentador responder a la oferta creciente de medios, será fundamental entender que no se trata de estar en todos lados y de forma insistente. Por el contrario, te sugiero diseñar tu propio plan en base a estrategias y objetivos pre-definidos.

Emprendedores, pymes, comerciantes. No importa cual sea tu estructura, cuanto más pequeño sea el proyecto será más importante la precisión de las acciones. La publicidad no se compra ni se vende como espacios para llenar sino que se piensa como herramienta para vender más o mejor.

Para leer más columnas Facebook / @jblancmarketing