El 62%, de acuerdo con recuperar los días de clase en vacaciones

ENCUESTA EXCLUSIVA DE DEMOCRACIA

La mayoría de los votantes en la encuesta web de Democracia, que se publica semanalmente en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com, se expresó a favor de la iniciativa oficial que apunta a recuperar los días de paro en las vacaciones.

En efecto, ante la pregunta “¿Está de acuerdo en recuperar los días de paro en las vacaciones?”, el 62 por ciento (52 votos) contestó que “sí”, mientras que, en la vereda opuesta, el 38 por ciento (32 votos) respondió que “no”. En total, participaron del sondeo virtual de este diario 84 lectores.

Habrá clases en el receso

Durante el receso invernal habrá clases en la primera semana, que se extiende del 17 al 21 de julio. “Hay pocas escuelas que han tenido todos los días de paro, por lo que se hizo un relevamiento escuela por escuela y son menos del 30% que tienen que recuperar días de clase”, explicó el ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro.

Al respecto, en diálogo con Democracia, la secretaria general de la Unión de Educadores Bonaerenses (UDEB) de Junín, María Inés Sequeira, explicó: “Los docentes tenemos un receso escolar, y estamos disconformes con esta resolución dictada por el ministro de Educación, ya que no se hizo ninguna consulta, por lo que no estamos de acuerdo con recuperar los días que hicimos paro porque es una medida de lucha por el acuerdo paritario y no hemos sido escuchados”.

“Todavía no firmamos ningún acuerdo y hace 60 días estamos trabajando en las aulas como solicitaba el Gobierno y todavía no hemos tenido más llamados”, finalizó.

La secretaria general de Suteba Junín, Francina Sierra, afirmó que la resolución 1131/17 es “prácticamente inaplicable en términos prácticos. Como frente gremial la estamos rechazando y exigiendo a las Autoridades de la Dirección General de Escuelas que cumplan con lo que mandató el Consejo General de la Educación que resolvió que el Director General de Escuelas no puede hacer cumplir la resolución ya que la tiene que derogar”.

“Nosotros a la vez hicimos circular un petitorio durante toda esta semana donde los docentes de toda la ciudad y la Provincia, se están expresando en disconformidad y en rechazo absoluto a la resolución”, dijo.

Por su parte, Fabiana Sienra, directora de Educación del Gobierno de Junín, explicó: “A mí me parece que es correcto que se puedan recuperar los días de clase. El ministro lo puede implementar, pero los padres también tendrán que estar de acuerdo”.

“Por supuesto hay que devolverles el dinero a los maestros que lo van a trabajar. Para lograr mejor calidad educativa se necesitan días de clases y que los alumnos estén en las escuelas”, subrayó.

"Todavía no hay acuerdo"

El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, dijo que “Finocchiaro debería preocuparse por solucionar el tema de los docentes antes que de impulsar la recuperación de días de clases durante el receso invernal”.

Por su parte, el consejero gremial de Suteba, Marcelo Zarlenga, se manifestó en favor de recuperar “el tiempo pedagógico, más que días” y resaltó que el gobierno de María Eugenia Vidal "se empecinó una y otra vez, y en forma unilateral en realizar una oferta salarial imposible de aceptar”

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, volvió a reclamar el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo y la convocatoria a una paritaria nacional docente y sostuvo que el gobierno "actúa por capricho”.

"Si este gobierno no cumple con la ley, ya que actúa por capricho, vamos a utilizar todos los mecanismos dentro de la legalidad, para que lo haga, para seguir exigiendo la paritaria nacional docente y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo", sostuvo Baradel en un acto del que participaron unas 100 personas.

En ese sentido, el sindicalista consideró que la ley "habla de un sistema educativo nacional, pero este gobierno quiere volver a desguazar el sistema educativo".