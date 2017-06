El transporte público de colectivos en Junín es posible con voluntad política

OPINIÓN

Volver a tener transporte público de colectivos en Junín es totalmente posible. Nuestro proyecto, que hemos elaborado con especialistas en la materia, puede hacerse realidad si existe voluntad política.

Para esto, hay que entender que se trata de un derecho de los vecinos y un medio de desarrollo para la ciudad del que debe hacerse cargo el gobierno, y que no debe tener un fin rentable.

Estamos frente a un servicio fundamental para la gente, y debemos plantearlo del mismo modo que lo hacemos frente al suministro de agua potable, la luz, el gas o la recolección de residuos, a los que nadie cuestiona o interroga respecto de su rentabilidad.

Su impacto social es positivo a corto plazo, como la reducción de accidentes de tránsito, que tiene altos niveles en Junín, y la posibilidad de que los chicos puedan utilizarlo como medio para ir a estudiar. También, facilita el traslado de los jubilados, a quienes les resulta muy caro manejarse en taxis o remises, y brinda una alternativa los días de lluvia.

Un servicio con gestión directa municipal lograría suplir la demanda de una población que creció de manera anárquica. Por eso, hablamos de una planificación con seis líneas de recorrido, dividiendo a la ciudad en tres recorridos para la zona norte, y tres para la zona sur. De esta forma se atenderán las necesidades de todos los vecinos.

El proyecto establece llegar a cualquier destino de Junín en quince a veinte minutos, e incluye un centro de transbordo en la zona céntrica, planteándose un solo recorrido troncal entre Villa del Parque hasta la ruta nacional 188 pasando por el Hospital Interzonal de Agudos y la clínica La Pequeña Familia. Se utilizarán 15 unidades que recorrerán 90 mil kilómetros mensuales en total.

Ante el mal resultado de años de intentos de poner en marcha un sistema de transporte, algunos tratan de instalar la idea de que “en Junín no va a funcionar”. Sin embargo, no hay en todo el país una ciudad con una cantidad de habitantes similar que no tenga un servicio de estas características. Podemos citar, sólo en la provincia de Buenos Aires, los casos de Mercedes, Azul, Pergamino, Olavarría, San Nicolás, e incluso Salto.

También, es sumamente necesaria su llegada a los pueblos. Se hace difícil a los vecinos mandar a los chicos al colegio, ir al Hospital Interzonal o realizar trámites en la ciudad. El servicio privado es caro y no tiene frecuencias suficientes, generando un serio problema de integración de las localidades con la cabecera del partido.

La planificación planteada funcionará, pero siempre con la decisión política adecuada de ver este servicio como un derecho de todos. Es necesario invertir, y volver a generar una cultura de uso en la población. Si queremos que Junín sea una gran ciudad, es una obligación tener transporte público.

(*) Diputada provincial por el FpV.