Corte Suprema: el Senado debate su ampliación y el kirchnerismo dijo que los actuales miembros son "ineptos y corruptos"

El Senado inició hoy el debate en comisión de los proyectos que proponen la ampliación de la Corte Suprema y que impulsan la paridad de género en ese tribunal con fuertes críticas del kirchnerismo a los actuales ministros, a los que calificaron de "ineptos" y "corruptos".

La reunión plenaria entre las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside la cordobesa Alejandra Vigo, y de Justicia y Asuntos Penales, que lidera el libertario Juan Carlos Pagotto, inició pasadas las 13 con la presentación de las iniciativas que buscan modificar la composición de la Corte.

El primero en tomar la palabra fue el senador Juan Carlos Romero, que impulsa un texto que aspira a elevar el número de integrantes de cinco a siete miembros. Romero argumentó que "el proyecto no es jurídico" sino que "es un proyecto político".

"La resolución de cubrir los cargos en nuestro país requiere del diálogo y del consenso. El hecho que no se hayan podido cubrir las vacantes de la Corte, que tengamos sin cubrir la Procuración y cientos de cargos pendientes a la Justicia, fue la falta de consenso", dijo Romero en su intervención.

Lo siguió el presidente del interbloque peronista, José Mayans, quien cargó fuertemente contra los actuales miembros de la Corte Horacio Rossati, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

"Estos miembros de la Corte no están a la altura de la circunstancia. Su función es interpretar la Constitución y aplicarla, pero lo que ha sido el trabajo de esta Corte es la violación permanente de la Constitución", inició Mayans.

Para el formoseño, es un "grave problema institucional tener al frente en la Corte a jueces que son, en primer lugar, ineptos, y en segundo lugar, corruptos".

"No merecen el cargo. La Corte está en una crisis que es total, una interna. ¿Quién se queda con la caja del Consejo de la Magistratura? ¿Quién se queda con la caja del Poder Judicial? Esa es la discusión que tiene la Corte hoy", remató.

El kirchnerismo reprodujo un proyecto de autoría de la senadora Silvia Sapag para elevar el número de cinco a 15 integrantes. No obstante, Mayans dejó entrever la predisposición de su espacio para discutir "en un marco institucional" el número de jueces de la Corte. Lo hizo luego de criticar al Gobierno por haber designado jueces por decreto en comisión.

Por su parte, la senadora Mónica Silva (Río Negro), que presentó su propia iniciativa y que busca llevar al número de cinco a nueve miembros, y que también coincide con otro proyecto de Lucila Crexell, hizo énfasis en la paridad de género y en el carácter federal de la Corte Suprema.

"La Corte no puede seguir funcionando sin una mirada del género femenino. Me parece que es sumamente perjudicial para la sociedad que la Corte no tenga una mirada de juezas mujeres", sostuvo Silva y agregó: "El Senado contiene la mirada de las 24 jurisdicciones. Las provincias tienen mucho que decir en torno a cómo se imparte justicia".

El oficialismo dejó otra vez poca claridad sobre su postura respecto a la ampliación de la Corte y su composición. El senador Pagotto no fijó criterios claros y brindó un breve discurso que redundó en su experiencia jurídica más que en el temario de la convocatoria.

Fracasó la reunión por la AGN

Al término de la discusión por la Corte, la Comisión de Asuntos Constitucionales se reunió sin quórum con el objetivo de acelerar el trabajo entre los asesores para llegar a un texto de reforma de la Auditoría General de la Nación (AGN) que, en el mejor de los casos, podría tratarse la semana próxima para arribar a un dictamen que modifique el período de los mandatos de los auditores y también su composición.

Según Romero, "es una falencia institucional" tener "una acefalía en la Auditoría", por lo que resaltó que "cualquier dilación hace pensar que no queremos control; y sí queremos que funcione. Yo propongo hacer borradores con los dictámenes para que trabajen los asesores".

Además, el senador, que es aliado al oficialismo, calificó de "exótico" el proyecto que en Diputados impulsó el Gobierno sobre la AGN y según el cual "tendrían cuatro miembros los diputados y dos los senadores".

"No sé cómo pensaron ellos que ese proyecto podría pasar esta cámara. Tal vez sea también una forma de dilatar porque a nadie le gustan los controles", dijo Romero al respecto de la iniciativa por la que hoy se inició su discusión en la Cámara baja.

Romero y Carlos Espínola aspiran a reducir el mandato en la AGN de ocho a cuatro años, al modificar el artículo 121 de la Ley 24.156.

El kirchnerismo, por su parte, busca cambiar su composición con dos proyectos distintos. Uno de ellos reduce el número de siete a cinco, tal es el caso del proyecto del senador Sergio Leavy. Mayans, en tanto, pretende elevar el número de siete a nueve.

Esto podría llevar a un acuerdo intermedio entre la preferencia del kirchnerismo y del tándem Romero-Espínola, porque el texto de estos últimos no modifica la composición de la AGN sino que solo se enfoca en la duración de los mandatos.