Cristina abre el paraguas y sigue lejos la unidad en el peronismo

Cristina Kirchner reunió anoche al consejo nacional del PJ. Fue con la excusa de analizar las derrotas electorales que sufrió el peronismo en las distintas provincias donde se adelantaron las elecciones. Acaso esa convocatoria haya tenido otra motivación: enviarle un mensaje a Axel Kicillof que decidió desdoblar los comicios bonaerenses pese a los deseos de la expresidenta. En rigor, el kirchnerismo venía desplegando una movida que no salía de lo mediático como para marcarle la cancha al Gobernador.

Cuando el mandatario de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció que iba a hacer las elecciones simultáneas junto con las nacionales, espadas ultra K lanzaron un mensaje conciso pero contundente: “Este gobernador decidió convocar a elecciones concurrentes”.

En el peronismo bonaerense se cree que el llamado de ayer de Cristina a la estructura orgánica que presidente apunta de alguna manera a “abrir el paraguas” frente a una eventual derrota electoral en la Provincia. Y descargar la responsabilidad de un traspié electoral a manos del acuerdo que van a sellar La Libertad Avanza y el PRO sobre la figura del Gobernador que definió una estrategia electoral distinta a la pretendida por la exmandataria.

En ese marco, como ya publicara este diario, comenzaron a asomar versiones en torno de una embestida K para que Kicillof volviera sobre sus pasos y dispusiera que las elecciones bonaerenses fueran concurrentes con las nacionales.

En la Gobernación sostienen que no hay marcha atrás y que para definir los cargos bonaerenses se votará el 7 de septiembre.

El peronismo, mientras tanto, no puede sacar los pies del barro. La disputa interna está a flor de piel, Kicillof y Cristina Kirchner no se hablan desde diciembre y pese a los esfuerzos de algunos interlocutores, la relación no se descongela.

“Cristina Kirchner se cansa de decir que quiere trabajar por la unidad para poder ganar la Provincia, porque la derrota allí sería casi una catástrofe para el peronismo”, reconoció en ese marco la senadora bonaerense Teresa García. Pero, como se dijo, las conversaciones en torno de una posible unidad están congeladas.

En ese contexto, el acto que encabezará Kicillof el sábado en La Plata para lanzar su Movimiento Derecho al Futuro, cobra aún más relevancia. Se verá si hace alguna referencia a las tensiones internas en Unión por la Patria que el kicillofismo mantiene con el kirchnerismo duro y con el Frente Renovador que lidera Sergio Massa, al que considera, con cierto tono despectivo, “una línea interna de La Cámpora”.

Cerca del Gobernador buscan erigirse en eje del diseño de la estrategia electoral y tener preponderancia en el armado de listas.

Ayer, por caso, el ministro de Gobierno Carlos Bianco, afirmó que “no hay un problema entre Axel y Cristina en términos personales, sino de estrategia política y táctica electoral. Creemos que la oposición a Milei se tiene que hacer desde la Provincia y el centro de esas definiciones las tiene que llevar adelante el Gobernador quien más se ha opuesto a las políticas de Milei, incluso cuando muchos compañeros nos decían que había que esperar”.

“Hay que respetar el espacio del Gobernador que consideramos, mida como se lo mida, es el mayoritario hoy en el PJ bonaerense”, reclamó el funcionario.

Si bien quedan menos de dos meses para el cierre de listas, el acuerdo en el peronismo parece lejos. Mientras, sobrevuela la posibilidad de una ruptura que implicaría ir con listas separadas.