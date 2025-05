Economistas, entre dudas y objeciones

Con el objetivo de atraer dólares no declarados al sistema financiero de Argentina, el Gobierno presentó el “Plan de reparación histórica del ahorro de los argentinos”. La reforma no es concretamente un blanqueo, sino -según la letra oficial- un "cambio de régimen" que busca "remonetizar" la economía. Los cambios entrarán en vigencia desde el 1 de junio. Sin embargo, los expertos subrayaron la importancia de avanzar con un marco legal claro que aporte mayor seguridad jurídica y aseguraron que esperaban cambios más profundos.

El economista Carlos Melconian cuestionó la efectividad de la medida al señalar que no modifica de forma sustancial la situación de los ahorristas ni implica un giro profundo en la política económica. “El canuto es canuto. Yo tengo un canuto y si vos me decís que hoy puedo comprar una moto, mi canuto sigue siendo mi canuto”, graficó. Según su visión, el uso informal de los dólares ya era una práctica extendida, por lo que el nuevo esquema no cambia la conducta de fondo de los argentinos.

Por su parte, Salvador Di Stéfano criticó la reciente resolución de ARCA que fija en $50 millones el umbral para informar operaciones y acreditaciones bancarias: "Eso está mal hecho, porque un auto importante vale u$s 80 mil por abajo". "A la clase media que se quiere comprar una camioneta para repartir los productos de la verdulería que tiene, le sale u$s 70 mil. Otra vez quedamos atrasados, debería ser más alto el tope", consideró.

Y sobre el nuevo esquema, fue tajante con su recomendación: "Ahora necesitamos la Ley Penal Cambiaria y la Ley Tributaria para que cuando a fin de año aparezca esta plata en el patrimonio no te cobren el 35% de Ganancias sobre ese monto". Por último Di Stéfano agregó que el Gobierno tiene "que hacer la ley" ya que los cambios no son algo que funcionen "de forma inmediata". Finalmente, concluyó: “Recomiendo no llevar nada hasta que estén las dos leyes. La conferencia de prensa la aplaudo, es maravillosa, pero la plata la llevo cuando esté la ley”.

Por su parte, el analista financiero, Christian Buteler sostuvo que las medidas tienen un “sabor ahumado”. Consideró que, a pesar de la expectativa generada, el pasado jueves no se realizó ningún anuncio que apunte directamente a los dólares del colchón. “Lo que se anunció es que van a dejar de controlar o elevar niveles de control, con lo que estoy 100% a favor, me parece una buena medida. Muchas veces eran controles ridículos, que lo único que hacían eran complicarle la vida al contribuyente”, sostuvo.

Buteler remarcó que, al no tratarse de un blanqueo formal, “no hay garantía de que el contribuyente mañana no tenga que afrontar alguna inspección de la DGI o de ARCA”. “No hay normativa en la cual basarse, lo único que hay es la palabra de tres funcionarios en una conferencia de prensa, que para la ley no vale mucho”, sentenció.

Una mirada similar expresó Carlos Rodríguez, exasesor presidencial, quien aseguró que “los dólares del colchón siguen siendo negros”. A su entender, lo único que cambió es que “ARCA dice que no quiere saber si los estás usando. Pero nada les impide buscarte, si quieren, y denunciarte”.