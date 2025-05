Vásquez cuestionó a la cúpula partidaria

La diputada nacional por el PRO, Patricia Vásquez, dejó fuertes definiciones sobre la interna del partido, su vínculo con el Gobierno de Javier Milei, y el futuro político en la provincia de Buenos Aires. "No necesito cambiar de partido para pensar como pensé toda la vida", afirmó, al ratificar su acompañamiento al rumbo del gobierno libertario.

Vásquez señaló que la mayoría de sus proyectos legislativos están en línea con la agenda oficialista: equilibrio fiscal, lucha contra la inflación, reducción del Estado y defensa de la libertad individual. "Ese era el rumbo que debía seguir el PRO tras las PASO que ganó Patricia Bullrich. Pero eso no fue general. El partido no está representando esa voluntad popular y quedó sacudido", afirmó.

Consultada sobre la actitud de Mauricio Macri tras los resultados adversos en la Ciudad, consideró que "otro líder, con formas más tradicionales, se hubiera quedado a contener a las bases", y criticó duramente la falta de dirección y contención del partido: "En lo personal, para nada. Disolvieron el Consejo Consultivo del PRO sin siquiera avisarnos".

Vásquez sostuvo que hay una "unidad de convicción" con el gobierno de La Libertad Avanza y que el objetivo común es claro: "Desterrar al kirchnerismo de una vez y para siempre, sobre todo en la provincia de Buenos Aires".

Sobre las críticas a las formas del oficialismo libertario, la diputada fue tajante: "La manera te puede gustar o no, pero el rumbo es el correcto. Hoy hay menos inflación, más libertad, se achicó el Estado, no hay piquetes, se declaró la educación como servicio esencial. Lo importante es eso, no el tono con el que se dice".

Además, reveló detalles impactantes de su investigación sobre las tasas municipales en la provincia de Buenos Aires. Envió pedidos de informe a los 135 municipios y solo 10 respondieron. Denunció que la mayoría no publica las ordenanzas fiscales y que muchas tasas son cobradas sin asignación específica ni rendición de cuentas: "¿Quién controla eso? El Tribunal de Cuentas, cuyo titular es íntimo amigo de Kicillof ¿Y qué hace? Garantiza la impunidad de los intendentes".

Sobre el cobro de tasas a través de las boletas de servicios, dijo: "Estoy descubriendo una verdadera caja de Pandora. El vecino paga tasas ocultas sin saber, y no recibe los servicios. En muchos casos, se usan los intereses de fondos coparticipables para hacer política y comprar votos. Así funciona la maquinaria kirchnerista en los municipios".

Vásquez llamó a la ciudadanía a involucrarse: "No voten concejales que aprueban ordenanzas fiscales disparatadas ni legisladores que no los defienden. Hay que hacer una autocrítica ciudadana. Si no leés a quién votás, después no te quejes".

Con un tono firme y sin eufemismos, la diputada cerró: "Estoy dispuesta a seguir investigando. Si el PRO no acompaña el cambio real, no sirve. Este es el momento de estar del lado de la gente, no de los aparatos".