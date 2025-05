Alfonsín se reunió con Yamandú Orsi y pidió disculpas a los uruguayos por los dichos de Milei sobre Mujiga

El candidato a diputado nacional por el Frente Amplio por la Democracia, Ricardo Alfonsín, estuvo presente en Montevideo en los homenajes al recientemente fallecido ex presidente uruguayo Pepe Mujica al que calificó “como un ejemplo”. En declaraciones a medios uruguayos Alfonsín señaló “No se imaginan cómo lo querían y todavía lo quieren. Lo que representa Pepe como persona y como político.”.

Con respecto a los dichos de Milei sobre la muerte del presidente Mujica, Alfonsín pidió “disculpas a todos los uruguayos en nombre de los argentinos. Los argentinos no somos así, somos personas respetuosas, incluso con los que pensamos diferentes, que no es mi caso con el Pepe”.

Además, y en referencia a dichos del presidente Javier Milei, Alfonsín sostuvo que “son realmente incomprensibles. No se pueden entender. Muy difícil volver de declaraciones como esas.

“La ley nos obliga a ser austeros, a ser humildes, a ser ejemplares, a no ser materialistas, a no ser demagogo, a no ser egoístas. Pepe era un ejemplo en ese sentido. Y no sólo ustedes los van a extrañar, lo vamos a extrañar nosotros” sostuvo Alfonsín.

Alfonsín estuvo acompañado por el dirigente de su espacio, César Martucci, y saludó a la esposa de Mujica, Lucía Topolansky, y al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y su vice, Carolina Cosse.