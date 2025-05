Milei tensionó más la relación con Macri

La distancia entre el presidente Javier Milei y el titular del PRO, Mauricio Macri, se sigue aumentando. Casi diariamente ambos regalan declaraciones que lastiman más esa relación, dañada hace rato. Ayer, en el marco de la disputa abierta a raíz del rechazo de Ficha Limpia en la Cámara de Senadores, Milei cargó contra Macri a través de un particular posteo en redes sociales.

“El ladrón cree a todos de su misma condición”, sentenció el actual mandatario desde su cuenta de X, en un mensaje que incluyó un fragmento de una entrevista que el fallecido periodista Jorge Lanata le realizó en su momento a Elisa Carrió, en la que responsabilizó al gobierno del entonces Cambiemos de haberle garantizado impunidad a Cristina Fernández de Kirchner.

En la misma línea, el Presidente planteó: “Lamento mucho que no entiendan o peor aún, no quieran entender cómo abordamos la política. Nuestro foco es sacar el país adelante, no polarizar por carencia de ideas (cuyo recurso único es ensuciar por mediocridad). CIAO!”.

El cruce agiganta la novela abierta tras el frustrado tratamiento del proyecto de ley de Ficha Limpia que enfrentó a ambos espacios. El macrismo en general salió a denunciar un acuerdo de Milei con el kirchnerismo para que no saliera la iniciativa y los libertarios dijeron, en un razonamiento medio forzado, que en realidad fue el PRO el que acordó con Cristina.

Se aclara: el proyecto era del macrismo, de la diputada y ahora candidata porteña por el PRO Silvia Lospennato, y se cayó porque a la hora de votar se dieron vuelta dos senadores de Misiones, que responden al hombre fuerte local, Carlos Rovira. Es por eso, y por cómo evolucionó el escándalo posterior, que se sospecha que esos votos cambiaron por pedido de la Casa Rosada.

“La desilusión que tengo es infinita”, supo declarar Macri cuando deslizó la posibilidad de un pacto entre Milei y Cristina. Ayer, en campaña fue Lospenatto quien criticó los dichos de Milei; le pidió al mandatario que “reflexione” y le advirtió que “con cada aseveración de este tipo es cada vez menos creíble”.

El libertario, por su parte, utilizó una publicación de su cineasta Santiago Oria, quien afirmó que “el garante de la impunidad de Cristina Kirchner fue Macri”. Sí, Milei tiene cineasta personal. Una suerte de publicista violeta. “Mientras que su gobierno le garantizó a CFK no ir presa, en el gobierno de Milei las causas no pararon de avanzar porque se deja actuar a la justicia sin interferencias”, justificó el tal Oria, quien tiene mucha prédica dentro del Gobierno.